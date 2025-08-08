Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Zo zahraničia

08. augusta 2025

Komisár OSN pre ľudské práva odmieta plán Izraela na úplne vojenské prevzatie Pásma Gazy


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Pásmo Gazy

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyhlásil, že „plán izraelskej vlády na úplné vojenské prevzatie okupovaného Pásma Gazy musí byť okamžite zastavený“. V rámci ...



serbia_un_15764 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyhlásil, že „plán izraelskej vlády na úplné vojenské prevzatie okupovaného Pásma Gazy musí byť okamžite zastavený“.


V rámci plánu porážky Hamasu v Pásme Gazy sa izraelská armáda podľa úradu premiéra Benjamina Netanjahua „pripraví na prevzatie kontroly nad mestom Gaza a zároveň bude distribuovať humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu mimo bojových zón".

Türk však povedal, že tento plán „je v rozpore s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora, že Izrael musí čo najskôr ukončiť okupáciu“. Dodal, že Izrael by mal namiesto toho umožniť „úplný a neobmedzený tok humanitárnej pomoci“ a palestínske ozbrojené skupiny musia bezpodmienečne prepustiť rukojemníkov.


Zdroj: SITA.sk - Komisár OSN pre ľudské práva odmieta plán Izraela na úplne vojenské prevzatie Pásma Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

