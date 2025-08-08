|
V Lidli nakupujete bez obáv o kvalitu
Ako zákazník máte právo vedieť, čo kupujete. Môžete si byť istý, že to, čo si prinesiete domov z modro-žltého reťazca je skutočne bezpečné a kvalitné. Každý produkt v Lidli totiž podlieha prísnym ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Ako zákazník máte právo vedieť, čo kupujete. Môžete si byť istý, že to, čo si prinesiete domov z modro-žltého reťazca je skutočne bezpečné a kvalitné. Každý produkt v Lidli totiž podlieha prísnym kvalitatívnym kritériám. Diskont vykonáva tisíce analýz ročne a požiadavky na kvalitu má striktnejšie ako prikazuje zákon.
Kvalita v Lidli nie je iba prázdna fráza. Reťazec vytvoril prepracovaný systém s jasným cieľom, aby zákazníci mohli nakupovať s istotou a bez obáv bezpečné a kvalitné potraviny, každý deň za nízke ceny "Našim zákazníkom prinášame výrobky, ktoré nielen plnia rámec zákonných noriem, ale i štandardy Lidla, ktoré stoja na najmodernejších vedeckých poznatkoch o tom, čo je dobré pre naše zdravie, naše okolie a našu planétu. Prísľub kvality vnímame ako záväzok, ktorý napĺňame konkrétnymi krokmi. Vďaka tomu u nás zákazníci môžu nakupovať bez obáv a byť si istí, že tieto produkty sú naozaj kvalitné," povedala Zuzana Olšiak, vedúca úseku zaistenia kvality Lidl Slovenská republika.
Základným predpokladom pre dodávateľov výrobkov, ktoré spadajú pod privátne značky Lidla je certifikácia IFS. Ide o normu, ktorá upresňuje a rozvíja nastavenie kvality výroby nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Zároveň má diskont stanovené konkrétne ciele pre rôzne tovarové skupiny. "Pri zložených potravinách máme definované maximálne výšky pridaného cukru či soli, alebo rovno aj celý "Blacklist" éčok, ktoré v našich produktoch nechceme mať," priblížila Zuzana Olšiak. Mimoriadne prísne to je pri ovocí a zelenine, kde má Lidl trikrát prísnejšie limity než legislatíva. "Pre kategóriu čerstvého ovocia a zeleniny sme si s pomocou odborníkov stanovili v súlade s legislatívou vlastné hraničné limity spoločnosti Lidl," vysvetlila vedúca úseku zaistenia kvality. Obsah zvyšku jednej účinnej látky tak nesmie presahovať jednu tretinu zákonom stanoveného maximálneho limitu. Ovocie a zelenina sú kontrolované niekoľkokrát. Prísnemu oku zamestnancov podliehajú už pri prijatí do skladov a následne aj každú hodinu v predajniach.
Cieľom diskontu je ponúkať zákazníkom najlepší pomer ceny a kvality. Základná idea je jednoduchá – kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou. To sa mu darí predovšetkým vďaka jeho privátnym značkám. Produkty vyrobené exkluzívne pre Lidl mu umožňujú poskytnúť výhodnejšiu cenu a má aj priamy dosah na kvalitu.
Na to, aby sa výrobok dostal na pulty predajní musí splniť niekoľko základných požiadaviek. Výrobky pod značkami Lidla tak podliehajú kontrole kvality hneď z niekoľkých uhlov. Splnenie požiadaviek na kvalitu diskont kontroluje už vo výrobnom závode, pričom kladie dôraz na hygienu a bezpečnosť, férové podmienky pre zamestnancov a konanie v súlade s cieľmi trvalej udržateľnosti. Následne po dodaní sú produkty pravidelne testované v akreditovaných laboratóriách, aby zodpovedali prísnym požiadavkám. V rámci týchto analýz sa kontroluje dodržiavanie kvality a zákonných požiadaviek. Zároveň sa pravidelne preveruje aj to, či nie je možné zameniť existujúce prísady za zdravšie, lepšie a kvalitnejšie. Reťazec taktiež pravidelne vykonáva vlastné senzorické testovanie, ktoré dopĺňa analýzami v nezávislých inštitúciách, kde výrobky prechádzajú chuťovými testami "naslepo". "Rozsiahle testovanie vykonávame opakovane niekoľkokrát ročne. Počas roka vykonáme tisíce komplexných analýz, ktoré zahŕňajú množstvo rôznych parametrov," dodala Zuzana Olšiak. Okrem toho Lidl pravidelne kontroluje aj deklarácie obalových materiálov a individuálne preveruje aj všetky podnety od zákazníkov.
Za tým, aby ste si mohli dopriať naozaj kvalitné potraviny je toho naozaj mnoho. V Lidli môžete nakupovať bez obáv, pretože nestavia dôveru na dojmoch, ale faktoch. Aj to, čo sa môže zdať ako detail, je v skutočnosti významná súčasť celku. Vďaka prepracovanému systému kontroly kvality si môžete dopriať poctivé a bezpečné produkty pri každom nákupe, a to za dostupné ceny.
Zdroj: SITA.sk - V Lidli nakupujete bez obáv o kvalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - V Lidli nakupujete bez obáv o kvalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
