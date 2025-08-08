Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oskar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. augusta 2025

Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet


Tagy: Minister obrany SR

Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežnou praxou. Uviedlo to ministerstvo obrany v súvislosti s nákupom prezervatívov ...



Zdieľať
68791a096f74f260376089 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežnou praxou. Uviedlo to ministerstvo obrany v súvislosti s nákupom prezervatívov s vlastnou grafickou potlačou. Ministerstvo spresnilo, že objednali tisíc kusov prezervatívov v hodnote 1 990 eur v dvoch grafických prevedeniach.


Je to na prezentáciu/regrutáciu do Ozbrojených síl SR na festivale Lovestream, ktorý navštevujú najmä mladí ľudia,“ priblížilo ministerstvo. Súčasne rezort obrany vysvetlil, že rozdávanie kondómov je v armádach členských krajín NATO bežnou praxou.

Zvyk v iných krajinách


Nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort obrany doplnil, že v súčasnosti prezervatívy možno nájsť vo väčšine armád NATO ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov. Podľa slov ministerstva je to zaužívané vo vyspelých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko.

Dokonca ich nakupuje Organizácia Spojených národov do mierových misií po celom svete. Je zaujímavé, že žiadnym politikom, ani v západných krajinách, ktorých slovenská opozícia často dáva príkladom, podobné nákupy, v omnoho väčšom objeme, neprekážajú,“ uzavrelo ministerstvo obrany.

Znevažovanie služby vlasti


O nákupe 1 000 kusov prezervatívov rezortom obrany s vlastnou grafickou potlačou upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý „znevažuje česť, odvahu a službu vlasti“. Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) „motivoval” mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka.

Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm,“ uzavrela Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.


Zdroj: SITA.sk - Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Komisár OSN pre ľudské práva odmieta plán Izraela na úplne vojenské prevzatie Pásma Gazy
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 