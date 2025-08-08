|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oskar
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. augusta 2025
Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet
Tagy: Minister obrany SR
Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežnou praxou. Uviedlo to ministerstvo obrany v súvislosti s nákupom prezervatívov ...
Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) - Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežnou praxou. Uviedlo to ministerstvo obrany v súvislosti s nákupom prezervatívov s vlastnou grafickou potlačou. Ministerstvo spresnilo, že objednali tisíc kusov prezervatívov v hodnote 1 990 eur v dvoch grafických prevedeniach.
„Je to na prezentáciu/regrutáciu do Ozbrojených síl SR na festivale Lovestream, ktorý navštevujú najmä mladí ľudia,“ priblížilo ministerstvo. Súčasne rezort obrany vysvetlil, že rozdávanie kondómov je v armádach členských krajín NATO bežnou praxou.
„Nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort obrany doplnil, že v súčasnosti prezervatívy možno nájsť vo väčšine armád NATO ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov. Podľa slov ministerstva je to zaužívané vo vyspelých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko.
„Dokonca ich nakupuje Organizácia Spojených národov do mierových misií po celom svete. Je zaujímavé, že žiadnym politikom, ani v západných krajinách, ktorých slovenská opozícia často dáva príkladom, podobné nákupy, v omnoho väčšom objeme, neprekážajú,“ uzavrelo ministerstvo obrany.
O nákupe 1 000 kusov prezervatívov rezortom obrany s vlastnou grafickou potlačou upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý „znevažuje česť, odvahu a službu vlasti“. Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) „motivoval” mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka.
„Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm,“ uzavrela Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.
Zdroj: SITA.sk - Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet © SITA Všetky práva vyhradené.
„Je to na prezentáciu/regrutáciu do Ozbrojených síl SR na festivale Lovestream, ktorý navštevujú najmä mladí ľudia,“ priblížilo ministerstvo. Súčasne rezort obrany vysvetlil, že rozdávanie kondómov je v armádach členských krajín NATO bežnou praxou.
Zvyk v iných krajinách
„Nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort obrany doplnil, že v súčasnosti prezervatívy možno nájsť vo väčšine armád NATO ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov. Podľa slov ministerstva je to zaužívané vo vyspelých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko.
„Dokonca ich nakupuje Organizácia Spojených národov do mierových misií po celom svete. Je zaujímavé, že žiadnym politikom, ani v západných krajinách, ktorých slovenská opozícia často dáva príkladom, podobné nákupy, v omnoho väčšom objeme, neprekážajú,“ uzavrelo ministerstvo obrany.
Znevažovanie služby vlasti
O nákupe 1 000 kusov prezervatívov rezortom obrany s vlastnou grafickou potlačou upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý „znevažuje česť, odvahu a službu vlasti“. Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) „motivoval” mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka.
„Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm,“ uzavrela Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.
Zdroj: SITA.sk - Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister obrany SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Komisár OSN pre ľudské práva odmieta plán Izraela na úplne vojenské prevzatie Pásma Gazy
Komisár OSN pre ľudské práva odmieta plán Izraela na úplne vojenské prevzatie Pásma Gazy
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj
Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj