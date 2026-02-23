Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roman, Romana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. februára 2026

Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili


Tagy: Horizont Slovakia Nebankovky Podvod Sprenevera Súdny proces Súdy

Mestský súd Bratislava I mal v pondelok prejednávať staršiu trestnú vec týkajúcu sa Patrika Pachingera známeho z ...



Zdieľať
gettyimages 1494529981 676x451 23.2.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I mal v pondelok prejednávať staršiu trestnú vec týkajúcu sa Patrika Pachingera známeho z prípadu skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest. Ako však oznámil predseda senátu, pojednávanie bolo zrušené pre absenciu členky senátu.

Trestný čin sprenevery


Pachinger podľa obžaloby v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákal finančné prostriedky v celkovej sume 959 750 eur.

Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných, čím spôsobil škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840-tisíc eur. Obžaloba v tejto veci bola pôvodne podaná pre trestný čin sprenevery, súd však v ešte septembri 2020 skutok prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin podvodu.

Zamietnutý návrh


Špecializovaný trestný súd naposledy v máji 2025 na verejnom zasadnutí zamietol návrh odsúdeného Patrika Pachingera z kauzy skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na povolenie obnovy konania. Nezistil totiž podmienky na povolenie obnovy konania podľa Trestného poriadku.

Pachingera Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v kauze nebankoviek na sedem rokov väzenia a tento verdikt v roku 2018 potvrdil aj Najvyšší súd SR. Z výkonu trestu ho prepustili v septembri 2020. Pachinger so žiadosťou o obnovu konania nepochodil ani v roku 2019, a v roku 2020 Najvyšší súd SR odmietol jeho dovolanie.


Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v súvislosti s kauzou skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Dávida Brtvu na deväť rokov väzenia, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa Majského na deväť rokov väzenia. Najvyšší súd SR v roku 2018 potvrdil verdikt pre Brtvu a Pachingera, a v roku 2020 pre Majského. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil dnes už zosnulý Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa Majského, Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.




Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horizont Slovakia Nebankovky Podvod Sprenevera Súdny proces Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu
<< predchádzajúci článok
Komisár pre deti spúšťa „domovácky parlament“, podporuje ho aj Dominika Cibulková

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 