|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roman, Romana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. februára 2026
Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili
Mestský súd Bratislava I mal v pondelok prejednávať staršiu trestnú vec týkajúcu sa Patrika Pachingera známeho z ...
Zdieľať
23.2.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I mal v pondelok prejednávať staršiu trestnú vec týkajúcu sa Patrika Pachingera známeho z prípadu skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest. Ako však oznámil predseda senátu, pojednávanie bolo zrušené pre absenciu členky senátu.
Pachinger podľa obžaloby v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákal finančné prostriedky v celkovej sume 959 750 eur.
Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných, čím spôsobil škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840-tisíc eur. Obžaloba v tejto veci bola pôvodne podaná pre trestný čin sprenevery, súd však v ešte septembri 2020 skutok prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin podvodu.
Špecializovaný trestný súd naposledy v máji 2025 na verejnom zasadnutí zamietol návrh odsúdeného Patrika Pachingera z kauzy skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na povolenie obnovy konania. Nezistil totiž podmienky na povolenie obnovy konania podľa Trestného poriadku.
Pachingera Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v kauze nebankoviek na sedem rokov väzenia a tento verdikt v roku 2018 potvrdil aj Najvyšší súd SR. Z výkonu trestu ho prepustili v septembri 2020. Pachinger so žiadosťou o obnovu konania nepochodil ani v roku 2019, a v roku 2020 Najvyšší súd SR odmietol jeho dovolanie.
Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v súvislosti s kauzou skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Dávida Brtvu na deväť rokov väzenia, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa Majského na deväť rokov väzenia. Najvyšší súd SR v roku 2018 potvrdil verdikt pre Brtvu a Pachingera, a v roku 2020 pre Majského. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil dnes už zosnulý Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa Majského, Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
Trestný čin sprenevery
Pachinger podľa obžaloby v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákal finančné prostriedky v celkovej sume 959 750 eur.
Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných, čím spôsobil škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840-tisíc eur. Obžaloba v tejto veci bola pôvodne podaná pre trestný čin sprenevery, súd však v ešte septembri 2020 skutok prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin podvodu.
Zamietnutý návrh
Špecializovaný trestný súd naposledy v máji 2025 na verejnom zasadnutí zamietol návrh odsúdeného Patrika Pachingera z kauzy skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na povolenie obnovy konania. Nezistil totiž podmienky na povolenie obnovy konania podľa Trestného poriadku.
Pachingera Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v kauze nebankoviek na sedem rokov väzenia a tento verdikt v roku 2018 potvrdil aj Najvyšší súd SR. Z výkonu trestu ho prepustili v septembri 2020. Pachinger so žiadosťou o obnovu konania nepochodil ani v roku 2019, a v roku 2020 Najvyšší súd SR odmietol jeho dovolanie.
Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v súvislosti s kauzou skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Dávida Brtvu na deväť rokov väzenia, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa Majského na deväť rokov väzenia. Najvyšší súd SR v roku 2018 potvrdil verdikt pre Brtvu a Pachingera, a v roku 2020 pre Majského. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil dnes už zosnulý Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa Majského, Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu
Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu
<< predchádzajúci článok
Komisár pre deti spúšťa „domovácky parlament“, podporuje ho aj Dominika Cibulková
Komisár pre deti spúšťa „domovácky parlament“, podporuje ho aj Dominika Cibulková