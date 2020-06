Komisára pre deti bude možné odvolať ľahšie, Marcinková podá návrh zákona

Dostávajú podnety od množstva občanov

Poslanci nedostali žiadanú dokumentáciu

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Koaličná poslankyňa Vladimíra Marcinková Za ľudí ) predloží novelu zákona, ktorej účelom bude rozšíriť dôvody, za ktorých je možné odvolať komisára pre deti z funkcie. Povedala to na utorkovom tlačovom brífingu v budove Národnej rady SR (NR SR).Ako dôvody tohto rozhodnutia spomenula nesúčinnosť zo strany úradu komisára pre deti, či odôvodnenú obavu, že komisárka môže v rámci svojich právomocí konať v prospech konkrétneho advokáta.Zároveň priblížila, že v tejto súvislosti rokuje s vládou, aby predmetnú novelu zákona prijali v skrátenom legislatívnom konaní.„Tá obava je dosť veľká, keďže dostávame podnety od množstva občanov. V súčasnosti neodvolateľná komisárka pre deti by tak po novom mohla mať nové dôvody, pre ktoré ju bude možné z funkcie odvolať. Ide o relevantné dôvody, ktorými musíme ako legislatívny orgán disponovať, aby sme dokázali zaručiť dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pri tak citlivých skupinách, ako sú maloleté deti," ozrejmila Marcinková.Môže totiž podľa jej slov dôjsť k účelovému porušovaniu súdnych konaní, dokonca až ku korupcii.Marcinková taktiež uviedla, že úrad komisárky pre deti nesprístupnil poslancom pre zdravotnú indispozíciu Tomanovej už mesiac dokumentáciu, o ktorú žiadali a mesiac sa s nimi nestretla. „Desať minút po dnešnej tlačovke sme dostali informáciu, že od zajtra je fit, v úrade, pripravená plniť si svoje povinnosti," napísala vo svojom profile na sociálnej sieti koaličná poslankyňa.Poslanci ľudskoprávneho výboru parlamentu boli koncom mája na prieskume v úrade komisárky pre deti. Tomanová bola v tom čase práceneschopná, prieskum preto poslanci prerušili. Neskôr v ňom pokračovali aj v neprítomnosti komisárky.„Najprv to vyzeralo, že nám pracovníci jej úradu nebudú ochotní poskytnúť ďalšie informácie, kým je neprítomná. Potom zmenili názor, pustili nás dnu, niektoré informácie poskytli, niektoré informácie sľúbili poskytnúť, ale dosiaľ ich podľa mojich vedomostí neposkytli,“ priblížil poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS).