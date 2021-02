Komisia vyšetrujúca smrť Lučanského začala s previerkou v prešovskej väznici

Veľký záujem majú o videozáznamy

V komisii sú aj zástupcovia médií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia prešetrujúca okolnosti smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského začala s previerkou v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove, v ktorom bol bývalý policajný funkcionár umiestnený. Ako členovia komisie dodali, budú sa zaujímať o priestory, v ktorých bol Lučanský umiestnený, kamerové záznamy, ale aj názory príslušníkov Zboru justičnej a väzenskej stráže (ZVJS).Podľa poslanca Juraja Krúpu (OĽaNO) budú jeho otázky vychádzať z doteraz poskytnutých informácií a videozáznamov. „Chceme si všetky veci porovnať a potvrdiť si, či všetky detaily a informácie, ktoré sme dostali, sedia, alebo sú tam nejaké nezrovnalosti. Budeme sa pýtať aj ľudí, ktorí boli pri tom zásahu, či postupovali ako mali,“ uviedol Krupa.„Mal som nejaké pochybnosti medzi písomnými materiálmi a videom, ktoré sme videli, tak by som sa chcel opýtať, ako to je,“ dodal ďalší člen komisie Milan Laurenčík (SaS) s tým, že sa stále vynárajú nové otázky. „Máme mlčanlivosť, preto by som nerád konkretizoval, ale sú tam nejaké nezrovnalosti, ktoré sa možno budú dať jednoducho vysvetliť,“ uviedol s tým, že ho zaujímajú aj miestnosti, v ktorých bol Lučanský umiestnený a v ktorých sa pohyboval, pretože tie na záznamoch doteraz nevideli.Podľa Mariana K . (ĽSNS) sa komisia bude zaujímať aj o okolnosti prvotného zranenia Lučanského v priestoroch väznice, ako aj o udalosti predchádzajúce jeho poslednému dňu v nej.Viacero otázok avizuje aj bývalá ministerka vnútra a členka strany Hlas - Sociálna demokracia (Hlas-SD) Denisa Saková (nezaradená). „Určite budem chcieť vidieť kamerové záznamy, lebo nie všetky sme videli na ministerstve spravodlivosti. Mali sme možnosť vidieť len časť týchto záznamov. Máme si prehliadnuť aj celu a sme zvedaví aj na odpovede, ktoré nám príslušníci ZVJS dajú priamo na mieste,“ informovala Saková.Zároveň dodala, že podľa jej informácií dvaja členovia komisie, poslanci Marián Saloň Róbert Puci (Smer-SD) v pondelok 1. februára do Prešova neprídu, pretože zostali v karanténe po kontakte s iným pozitívne testovaným poslancom.Komisia, ktorá prešetruje smrť policajného exprezidenta Milana Lučanského, mala previerku prešovskej väznice pôvodne naplánovanú na piatok 15. januára. Preložiť ju museli pre pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 u jedného z jej členov.Komisiu, pozostávajúcu zo 17 členov, zriadila za účelom vyvrátenia pochybností o smrti bývalého šéfa polície ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zastúpenie v nej majú okrem koaličných a opozičných poslancov napríklad aj zástupcovia médií, verejnej ochrankyne práv alebo prezidentky.Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš.