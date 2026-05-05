Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Manchester City len remizoval s Evertonom, radosť z toho má londýnsky Arsenal
"The Citizens" mohli v pondelok večer aj prehrať, no bod im v úplnom závere zaistil Jeremy Doku. Anglický futbalový klub Manchester City získal v dramatickom zápase Premier League proti Evertonu iba bod za ...
Anglický futbalový klub Manchester City získal v dramatickom zápase Premier League proti Evertonu iba bod za remízu 3:3, no z duelu mohol odísť aj naprázdno. Jeremy Doku však v nadstavenom čase vyrovnal.
Zo zaváhania "The Citizens" má radosť londýnsky Arsenal, tím trénera Mikel Artetu je o krok bližšie k zisku titulu v Premier League po 22 rokoch čakania.
Manchester City je päť bodov za Arsenalom, má však k dobru jedno stretnutie. Problémy družstva okolo kouča Pepa Guardiolu prišli najmä po slabšom druhom polčase na štadióne Hill Dickinson. Po dominantnom prvom polčase a góle Dokuho to vyzeralo na ľahké víťazstvo City, ale druhá polovica priniesla zvrat.
Everton využil chyby obrany súpera, keď Thierno Barry skóroval dvakrát a medzi jeho presnými zásahmi pridal hlavičkou Jake O'Brien tretí gól. Erling Haaland potom skorigoval a Doku v 97. minúte zariadil pre City aspoň bod. Pondelkové zaváhanie skomplikovalo vyhliadky City. Everton už prišiel aj o matematickú šancu na pohárovú Európu.
Tréner Guardiola ocenil bojovnosť svojho tímu: "Je to lepšie než prehra. Ukazuje to, aký tím sme. Už to nie je v našich rukách, ale sú ešte nejaké zápasy. Uvidíme, čo sa stane."
Arsenal v zostávajúcich troch kolách nastúpi proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. Na Manchester City čakajú ligové stretnutia proti Brentfordu, Crystal Palace, Bournemouthu a Aston Ville, medzitým aj finále FA Cupu proti FC Chelsea.
Manchester City stojí pred náročnou výzvou, či dokáže napriek dramatickému záveru ligy získať siedmy titul za ostatných deväť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City len remizoval s Evertonom, radosť z toho má londýnsky Arsenal © SITA Všetky práva vyhradené.
