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29. októbra 2026
Kompany už nie je v nemocnici. Dôvodom jeho kolapsu bolo podráždenie mozgových blán
Vincenta Kompanyho už prepustili do domáceho liečenia, ale bude dlho chýbať. Trénera FC Bayern Mníchov Vincenta ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Vincenta Kompanyho už prepustili do domáceho liečenia, ale bude dlho chýbať.
Trénera FC Bayern Mníchov Vincenta Kompanyho v stredu prepustili z nemocnice. Športový riaditeľ Bayernu Mníchov Max Eberl prezradil, že dôvodom hospitalizácie bolo podráždenie mozgových blán.
Kompanyho museli urýchlene previezť do nemocnice po tom, čo minulý piatok skolaboval na tréningovom ihrisku v Mníchove. Bayern vtedy informoval, že tréner trpí vírusovým ochorením.
"Lekári našli príčinu: ide o podráždenie mozgových blán. To bol spúšťač incidentu z minulého piatka,“ povedal Eberl. "Odišiel do domáceho liečenia, kde bude pokračovať v rehabilitácii. V jeho prípade znamená rehabilitácia odpočinok a užívanie liekov. Som si úplne istý, že sa veľmi čoskoro vráti na lavičku v stopercentnom stave," dodal Eberl o Kompanym podľa AFP.
Bayern ešte v sobotu avizoval, že návrat bývalého belgického reprezentanta na lavičku Bavorov bude otázkou týždňov, nie dní. Počas jeho neprítomnosti prevzal vedenie tímu anglický asistent trénera Aaron Danks.
Po nedeľnom víťazstve 3:1 na ihrisku Freiburgu Danks uviedol, že realizačný tím nebude počas rekonvalescencie zaťažovať chorého Kompanyho témami týkajúcimi sa futbalu.
Kompany pôsobil viditeľne chorý a kríval už počas domáceho zápasu Bayernu proti RB Lipsko v polovici októbra, ktorý sa skončil víťazstvom 6:1. Jeho účasť v domácom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu o štyri dni neskôr bola otázna, no napokon na lavičke sedel – zápas sa skončil remízou 2:2, len dva dni predtým, než skolaboval na tréningovom ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - Kompany už nie je v nemocnici. Dôvodom jeho kolapsu bolo podráždenie mozgových blán © SITA Všetky práva vyhradené.
Trénera FC Bayern Mníchov Vincenta Kompanyho v stredu prepustili z nemocnice. Športový riaditeľ Bayernu Mníchov Max Eberl prezradil, že dôvodom hospitalizácie bolo podráždenie mozgových blán.
Kompanyho museli urýchlene previezť do nemocnice po tom, čo minulý piatok skolaboval na tréningovom ihrisku v Mníchove. Bayern vtedy informoval, že tréner trpí vírusovým ochorením.
Našli príčinu
"Lekári našli príčinu: ide o podráždenie mozgových blán. To bol spúšťač incidentu z minulého piatka,“ povedal Eberl. "Odišiel do domáceho liečenia, kde bude pokračovať v rehabilitácii. V jeho prípade znamená rehabilitácia odpočinok a užívanie liekov. Som si úplne istý, že sa veľmi čoskoro vráti na lavičku v stopercentnom stave," dodal Eberl o Kompanym podľa AFP.
Bayern ešte v sobotu avizoval, že návrat bývalého belgického reprezentanta na lavičku Bavorov bude otázkou týždňov, nie dní. Počas jeho neprítomnosti prevzal vedenie tímu anglický asistent trénera Aaron Danks.
Kompany pôsobil viditeľne chorý
Po nedeľnom víťazstve 3:1 na ihrisku Freiburgu Danks uviedol, že realizačný tím nebude počas rekonvalescencie zaťažovať chorého Kompanyho témami týkajúcimi sa futbalu.
Kompany pôsobil viditeľne chorý a kríval už počas domáceho zápasu Bayernu proti RB Lipsko v polovici októbra, ktorý sa skončil víťazstvom 6:1. Jeho účasť v domácom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu o štyri dni neskôr bola otázna, no napokon na lavičke sedel – zápas sa skončil remízou 2:2, len dva dni predtým, než skolaboval na tréningovom ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - Kompany už nie je v nemocnici. Dôvodom jeho kolapsu bolo podráždenie mozgových blán © SITA Všetky práva vyhradené.
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