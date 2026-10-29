Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Kompany už nie je v nemocnici. Dôvodom jeho kolapsu bolo podráždenie mozgových blán


Tagy: futbalový tréner I. bundesliga 2026/2027 Kolaps Nemocnica Prepustenie

Vincenta Kompanyho už prepustili do domáceho liečenia, ale bude dlho chýbať. Trénera FC Bayern Mníchov Vincenta ...



Zdieľať
germany_soccer_friendly_36524 676x496 29.10.2026 (SITA.sk) - Vincenta Kompanyho už prepustili do domáceho liečenia, ale bude dlho chýbať.


Trénera FC Bayern Mníchov Vincenta Kompanyho v stredu prepustili z nemocnice. Športový riaditeľ Bayernu Mníchov Max Eberl prezradil, že dôvodom hospitalizácie bolo podráždenie mozgových blán.

Kompanyho museli urýchlene previezť do nemocnice po tom, čo minulý piatok skolaboval na tréningovom ihrisku v Mníchove. Bayern vtedy informoval, že tréner trpí vírusovým ochorením.

Našli príčinu


"Lekári našli príčinu: ide o podráždenie mozgových blán. To bol spúšťač incidentu z minulého piatka,“ povedal Eberl. "Odišiel do domáceho liečenia, kde bude pokračovať v rehabilitácii. V jeho prípade znamená rehabilitácia odpočinok a užívanie liekov. Som si úplne istý, že sa veľmi čoskoro vráti na lavičku v stopercentnom stave," dodal Eberl o Kompanym podľa AFP.

Bayern ešte v sobotu avizoval, že návrat bývalého belgického reprezentanta na lavičku Bavorov bude otázkou týždňov, nie dní. Počas jeho neprítomnosti prevzal vedenie tímu anglický asistent trénera Aaron Danks.

Kompany pôsobil viditeľne chorý


Po nedeľnom víťazstve 3:1 na ihrisku Freiburgu Danks uviedol, že realizačný tím nebude počas rekonvalescencie zaťažovať chorého Kompanyho témami týkajúcimi sa futbalu.

Kompany pôsobil viditeľne chorý a kríval už počas domáceho zápasu Bayernu proti RB Lipsko v polovici októbra, ktorý sa skončil víťazstvom 6:1. Jeho účasť v domácom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu o štyri dni neskôr bola otázna, no napokon na lavičke sedel – zápas sa skončil remízou 2:2, len dva dni predtým, než skolaboval na tréningovom ihrisku.


Zdroj: SITA.sk - Kompany už nie je v nemocnici. Dôvodom jeho kolapsu bolo podráždenie mozgových blán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový tréner I. bundesliga 2026/2027 Kolaps Nemocnica Prepustenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novak Djokovič si udržal šancu na rekordnú 19. účasť na turnaji ATP Finals
<< predchádzajúci článok
Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 