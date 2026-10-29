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29. októbra 2026
Novak Djokovič si udržal šancu na rekordnú 19. účasť na turnaji ATP Finals
Tagy: ATP
Novak Djokovič hrá na turnaji ATP 500 v Bazileji prvýkrát od roku 2011. Novak Djokovič musel v stredu na turnaji ATP 500 vo švajčiarskom ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Novak Djokovič hrá na turnaji ATP 500 v Bazileji prvýkrát od roku 2011.
Novak Djokovič musel v stredu na turnaji ATP 500 vo švajčiarskom Bazileji siahnuť na dno svojich síl, aby v úvodnom zápase zdolal Francúza Uga Humberta v troch setoch.
Srbský tenisový veterán víťazstvom 4:6, 6:3, 6.4 udržal v hre svoje šance na kvalifikáciu na prestížny záverečný turnaj sezóny ATP Finals v Turíne (15.- 22. 11.).
"Bol to mimoriadne vyrovnaný a od začiatku veľmi intenzívny zápas. Už od prvej výmeny som bol pod tlakom. Musel som prečkať ťažké chvíle, no na začiatku druhého setu sa mi podarilo nájsť rytmus. Potom som sa už cítil o niečo istejšie. Celkovo to bola veľká výzva. Som rád, že som v tomto náročnom stretnutí dokázal nájsť správne riešenia," skonštatoval Djokovič.
Tridsaťdeväťročný belehradský rodák hrá v Bazileji na tradičnom podujatí Swiss Indoors prvýkrát od roku 2011 a má na to jasný dôvod - nechce chýbať v Turíne. Šancu na rekordnú 19. účasť na ATP Finals si posilnil víťazstvom na turnaji China Open v Pekingu začiatkom tohto mesiaca, čo bol už 102. titul v jeho neuveriteľnej kariére.
Následne však prišlo skoré vyradenie na turnaji Shanghai Masters Poliakom Hubertom Hurkaczom a v tohtoročnom rebríčku. "Race to Turin" klesol na 11. miesto. Preto 24-násobný grandslamový šampión prijal voľnú kartu na podujatie vo Švajčiarsku.
Djokovič je sedemnásobný víťaz ATP Finals, no na predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa pre zranenie nezúčastnil. Na záverečný turnaj, ktorý sa uskutoční od 15. do 22. novembra, sa kvalifikuje len osem najlepších hráčov. Svetová jednotka Jannik Sinner už svoju účasť odriekol pre dlhodobé problémy s kolenom.
Súperom Djokoviča v osemfinále dvojhry v Bazileji bude Nemec Jan-Lennard Struff. Zápas 12. a 47. hráča renkingu ATP vo dvojhre sa vo štvrtok začne po 18.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Novak Djokovič si udržal šancu na rekordnú 19. účasť na turnaji ATP Finals © SITA Všetky práva vyhradené.
Novak Djokovič musel v stredu na turnaji ATP 500 vo švajčiarskom Bazileji siahnuť na dno svojich síl, aby v úvodnom zápase zdolal Francúza Uga Humberta v troch setoch.
Srbský tenisový veterán víťazstvom 4:6, 6:3, 6.4 udržal v hre svoje šance na kvalifikáciu na prestížny záverečný turnaj sezóny ATP Finals v Turíne (15.- 22. 11.).
"Bol to mimoriadne vyrovnaný a od začiatku veľmi intenzívny zápas. Už od prvej výmeny som bol pod tlakom. Musel som prečkať ťažké chvíle, no na začiatku druhého setu sa mi podarilo nájsť rytmus. Potom som sa už cítil o niečo istejšie. Celkovo to bola veľká výzva. Som rád, že som v tomto náročnom stretnutí dokázal nájsť správne riešenia," skonštatoval Djokovič.
Nechce chýbať v Turíne
Tridsaťdeväťročný belehradský rodák hrá v Bazileji na tradičnom podujatí Swiss Indoors prvýkrát od roku 2011 a má na to jasný dôvod - nechce chýbať v Turíne. Šancu na rekordnú 19. účasť na ATP Finals si posilnil víťazstvom na turnaji China Open v Pekingu začiatkom tohto mesiaca, čo bol už 102. titul v jeho neuveriteľnej kariére.
Následne však prišlo skoré vyradenie na turnaji Shanghai Masters Poliakom Hubertom Hurkaczom a v tohtoročnom rebríčku. "Race to Turin" klesol na 11. miesto. Preto 24-násobný grandslamový šampión prijal voľnú kartu na podujatie vo Švajčiarsku.
Sinner bude chýbať
Djokovič je sedemnásobný víťaz ATP Finals, no na predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa pre zranenie nezúčastnil. Na záverečný turnaj, ktorý sa uskutoční od 15. do 22. novembra, sa kvalifikuje len osem najlepších hráčov. Svetová jednotka Jannik Sinner už svoju účasť odriekol pre dlhodobé problémy s kolenom.
Súperom Djokoviča v osemfinále dvojhry v Bazileji bude Nemec Jan-Lennard Struff. Zápas 12. a 47. hráča renkingu ATP vo dvojhre sa vo štvrtok začne po 18.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Novak Djokovič si udržal šancu na rekordnú 19. účasť na turnaji ATP Finals © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP
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