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29. októbra 2026
Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO
Tagy: Tenisový turnaj
Mia Pohánková dosiahla najväčší zápasový úspech krátkej kariéry. Mladá slovenská teniska Mia Pohánková dosiahla najväčší úspech svojej krátkej ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Mia Pohánková dosiahla najväčší zápasový úspech krátkej kariéry.
Mladá slovenská teniska Mia Pohánková dosiahla najväčší úspech svojej krátkej kariéry. Na prestížnom turnaji WTA 500 v Tokiu v osemfinále zdolala favorizovanú Japonku Naomi Osakovú 6:3, 7:5.
Zápas trval 96 minút a čerstvo 18-ročná Slovenka využila prvý mečbal pri podaní skúsenej 29-ročnej Japonky.
Osaková je štvornásobná grandslamová šampiónka a bývalá svetová jednotka vo dvojhre. Proti držiteľke voľnej karty Pohánkovej však až štyrikrát prišla o svoje podanie.
V prvom sete viedla favoritka 2:0 aj 3:2, ale Pohánková otočila na 3:6. V druhom sete sa rozhodnutie zrodilo až v dvanástom geme pri podaní Osakovej.
Pohánková po prvý raz v kariére nastúpila proti hráčke z Top 20 svetového rebríčka WTA, keďže Osakovej patrila pred turnajom 18. priečka. Sama Slovenka figurovala pred Tokiom na 144. pozícii, vo virtuálnom poradí sa už posunula na 132. miesto. Znamená to, že sa stane znova slovenskou jednotkou.
"Som na seba hrdá. Osaková bola najvyššie postavená hráčka, proti akej som hrala. Cítim sa skvele, že som ju dokázala zdolať. Ako malá som sledovala jej zápasy, videla som ju vyhrať grandslamy. Hrať proti Naomi bolo ako sen. Takéto turnaje a vyhrané zápasy mi dodávajú sebavedomie. Vlani som ešte hrala juniorky, no ženský okruhu je úplne iný stupeň. Som rada, že som vďaka voľnej karte dostala príležitosť zahrať si na takomto veľkom turnaji, pretože rebríček na to zatiaľ nemám. Každý deň sa snažím zo seba dostať maximum a zlepšovať sa," povedala Mia Pohánková podľa webu Slovenského tenisového zväzu. Súperkou Pohánkovej vo štvrťfinále bude americká kvalifikantka Alycia Parksová, 65. hráčka renkingu WTA.
Zdroj: SITA.sk - Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladá slovenská teniska Mia Pohánková dosiahla najväčší úspech svojej krátkej kariéry. Na prestížnom turnaji WTA 500 v Tokiu v osemfinále zdolala favorizovanú Japonku Naomi Osakovú 6:3, 7:5.
Zápas trval 96 minút a čerstvo 18-ročná Slovenka využila prvý mečbal pri podaní skúsenej 29-ročnej Japonky.
Štyri grandslamy a svetový vrchol
Osaková je štvornásobná grandslamová šampiónka a bývalá svetová jednotka vo dvojhre. Proti držiteľke voľnej karty Pohánkovej však až štyrikrát prišla o svoje podanie.
V prvom sete viedla favoritka 2:0 aj 3:2, ale Pohánková otočila na 3:6. V druhom sete sa rozhodnutie zrodilo až v dvanástom geme pri podaní Osakovej.
Prvýkrát proti hráčke z Top 20
Pohánková po prvý raz v kariére nastúpila proti hráčke z Top 20 svetového rebríčka WTA, keďže Osakovej patrila pred turnajom 18. priečka. Sama Slovenka figurovala pred Tokiom na 144. pozícii, vo virtuálnom poradí sa už posunula na 132. miesto. Znamená to, že sa stane znova slovenskou jednotkou.
"Som na seba hrdá. Osaková bola najvyššie postavená hráčka, proti akej som hrala. Cítim sa skvele, že som ju dokázala zdolať. Ako malá som sledovala jej zápasy, videla som ju vyhrať grandslamy. Hrať proti Naomi bolo ako sen. Takéto turnaje a vyhrané zápasy mi dodávajú sebavedomie. Vlani som ešte hrala juniorky, no ženský okruhu je úplne iný stupeň. Som rada, že som vďaka voľnej karte dostala príležitosť zahrať si na takomto veľkom turnaji, pretože rebríček na to zatiaľ nemám. Každý deň sa snažím zo seba dostať maximum a zlepšovať sa," povedala Mia Pohánková podľa webu Slovenského tenisového zväzu. Súperkou Pohánkovej vo štvrťfinále bude americká kvalifikantka Alycia Parksová, 65. hráčka renkingu WTA.
Zdroj: SITA.sk - Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tenisový turnaj
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