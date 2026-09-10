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10. septembra 2026

Spoločnosť Scania je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť. Zdôrazňuje však, že hasičom dodala výhradne nové vozidlá


Tagy: Hasičská technika Minister vnútra SR

Polícia informovala, že vo veci, ktorá súvisí s obstarávaním hasičských vozidiel, vykonáva potrebné úkony. Spoločnosť Scania Slovakia dodala



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6613ac70df837798529470 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Polícia informovala, že vo veci, ktorá súvisí s obstarávaním hasičských vozidiel, vykonáva potrebné úkony.


Spoločnosť Scania Slovakia dodala Hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxå. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadržanie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou.

V súlade s verejným obsatrávaním


Vozidlá s obchodným označením Scania P460 boli podľa spoločnosti vyrobené a dodané plne v súlade s podmienkami verejného obstarávania a rámcovej zmluvnej dokumentácie.

Dodané vozidlá Scania boli vyrobené a dodané s novými podvozkami a v súlade s podmienkami verejného obstarávania. Zároveň je spoločnosť pripravená poskytnúť plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, ako aj všetkým ďalším relevantným inštitúciám,“ uviedla spoločnosť. Zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel.

Výrobca vozidiel Scania nemá povinnosť uvádzať rok výroby priamo v čísle VIN a ani ho neuvádza. Rok výroby dodaných vozidiel je možné jednoznačne overiť prostredníctvom štandardnej dokumentácie, najmä certifikátu zhody (CoC) a výrobnej dokumentácie,“ zdôraznila spoločnosť. Doplnila, že je plne prístupná odbornému preskúmaniu dodávky vozidiel.

Dobrá povesť


Spoločnosť Scania Slovakia zároveň upozornila, že šírenie nepresných a neoverených informácií môže zasiahnuť do dobrej povesti spoločnosti a celej skupiny Scania ako uznávaného medzinárodného výrobcu úžitkových vozidiel. Spoločnosť preto oceňuje, ak sú informácie týkajúce sa dodaných vozidiel Scania pred ich zverejnením riadne overené, a je pripravená k tomu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Spoločnosť Scania Slovakia pristupuje k celej záležitosti otvorene a transparentne. Spoločnosť je pripravená poskytnúť plnú odbornú súčinnosť všetkým relevantným inštitúciám, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, v záujme preukázania súladu dodaných vozidiel s podmienkami verejného obstarávania a zmluvnej dokumentácie,“ dodala spoločnosť.

Zadržanie vozidla


Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských áut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu.

Informáciu o zadržaní vozidla ešte v ten deň vo večerných hodinách potvrdilo aj Prezídium Policajného zboru. Polícia informovala, že vo veci, ktorá súvisí s obstarávaním hasičských vozidiel, vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky skutočnosti a okolnosti.

Nestranný postup


Zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám osebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani neprejudikuje prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby,“ upozornil Policajný zbor. Zároveň polícia ubezpečila, že vo veci postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie alebo osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú.

Naším cieľom je dôsledne preveriť všetky relevantné okolnosti a odstrániť prípadné pochybnosti, ktoré v súvislosti s predmetným obstarávaním vznikli. Vzhľadom na prebiehajúce úkony považujeme za predčasné vyvodzovať akékoľvek závery. O ďalšom postupe bude možné informovať až po vyhodnotení všetkých zistených skutočností,“ uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Scania je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť. Zdôrazňuje však, že hasičom dodala výhradne nové vozidlá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasičská technika Minister vnútra SR
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