Trh s tabakovými výrobkami má byť sledovanejší

Bratislava 30. januára (TASR) - Trh s tabakovými výrobkami by mal byť pod väčším drobnohľadom. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Novela, ktorú predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), upravuje podmienky označovania každého spotrebiteľského balenia tabakového výrobku na účely tzv. "vysledovateľnosti" jedinečným identifikátorom, ktorý zaznamenáva pohyb spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov od výrobcu cez všetkých odberateľov tabakového výrobku po prvú maloobchodnú predajňu.Právna norma zároveň upravuje podmienky, kto vydáva jedinečný identifikátor tabakového výrobku a jeho obsah. Stanovuje povinnosti pre výrobcu, dovozcu a distribútora pri zaznamenávaní všetkých pohybov spotrebiteľských balení. Upravujú sa aj podmienky uchovávania záznamov o pohyboch tabakových výrobkov a podmienky, ktoré sa vzťahujú na výrobcov s cieľom poskytnutia zariadenia, ktoré bude slúžiť na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakových výrobkov alebo iného nakladania s nimi. Každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku má mať bezpečnostný prvok.Rezort priznáva, že novelou zákona budú dotknuté všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou obchodného reťazca s tabakovými výrobkami, od 20. mája 2019 obchodujúce s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet a od 20. mája 2024 aj so všetkými ostatnými tabakovými výrobkami. Vplyvom účinnosti novely bude dotknutých 104 podnikateľských subjektov, ktoré majú daňovú povinnosť v nadväznosti na zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.Ďalší dosah sa očakáva na približne 22.000 subjektov, ktoré budú prichádzať do kontaktu so systémom vysledovateľnosti.dodáva ministerstvo.