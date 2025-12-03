|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
NHL: Slafkovský skóroval do siete Ottawy, jeho Montreal však prehral 2:5
Slafkovský bol na konci presilovkovej kombinácie a potrestal vylúčenie Larsa Ellera. Prihrávku na slovenského krídelníka adresoval Cole Caufield.
Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj ôsmy gól v prebiehajúcom ročníku zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník ním v štvrtej minúte zápasu proti Ottawe poslal svoj Montreal do vedenia 1:0, no Canadiens prehrali 2:5. Slafkovský bodoval v treťom stretnutí za sebou a bol to jeho jubilejný 50. presný zásah v profilige. Jeho krajan Martin Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade Los Angeles 3:1.
Slafkovský bol na konci presilovkovej kombinácie a potrestal vylúčenie Larsa Ellera. Prihrávku na slovenského krídelníka adresoval Cole Caufield, ktorý našiel nakorčuľovaného Slafkovského na zadnej žrdi. Senators ešte do prestávky otočili zásluhou Fabiana Zetterlunda a Arťoma Zuba. Ďalšie dva góly pridali v prostrednej časti hry Jake Sanderson s Drakeom Bathersonom a na triumfe hostí už nezmenil ani presný zásah domáceho kapitána Nicka Suzukiho. Gólovú poistku pridal v 53. minúte Brady Tkachuk. Slafkovský strávil na ľade 22:34 min, pripísal si jeden mínusový bod a dve strely na bránku. „Habs“ prehrali druhýkrát za sebou, Ottawa reagovala na vysokú prehru na ľade Dallasu (1:6). „Je to pre nás veľké víťazstvo. Viete, v takýchto zápasoch sa ako keby nehrá o dva, ale o štyri body. Každý jeden hráč v našom tíme podal skvelý výkon,“ povedal pre nhl.com útočník „senátorov“ Brady Tkachuk.
Slafkovský tretí hráč v histórii NHL, ktorý sa narodil a vyrástol na Slovensku a ktorý strelil 50 gólov v kariére do veku 21 rokov. Pridal sa k Mariánovi Gáboríkovi (84) a Mariánovi Hossovi (62).
Tampa Bay nedokázala predĺžiť svoju sedem zápasov trvajúcu víťaznú sériu. Lightning prehrali na ľade NY Islanders 1:2. Domáci odskočili na rozdiel dvoch gólov vďaka Bo Horvatovi a Anthonymu Duclairovi, v 57. minúte už iba skorigoval Dominic James. Blysol sa aj domáci brankár Iľja Sorokin s 27 úspešnými zákrokmi. „Je vtipné, aký dokáže byť hokej. Pretože predtým sme päť domácich zápasov odohrali naozaj dobre a trikrát sme prehrali. Dnes sme nehrali zle, ale nie tak dobre ako predtým a nakoniec sme zvíťazili,“ povedal tréner New Yorku Patrick Roy.
Na métu 1200 bodov dosiahol kanadský útočník Steven Stamkos. Tridsaťpäťročný center prispel gólom k víťazstvu Nashvillu nad Calgary 5:1. „Je to špeciálne. Pri víťazstve si to viac užívate a môžete to trochu osláviť. Toto je niečo, na čo po skončení kariéry budete pozerať. Snažil som sa pomáhať tímu, na druhej musím poďakovať a vzdať úctu všetkým, ktorí mi toto pomohli dosiahnuť,“ uviedol kanadský útočník. Bol to jeho 589. gól v kariére a zároveň 93. víťazný, čím sa v historickej tabuľke na 15. mieste v tejto štatistike vyrovnal Sergejovi Fedorovovi a Joeovi Nieuwendykovi.
Po štyroch prehrách sa radovali z bodov hráči Detroitu. „Červené krídla“ zdolali Boston 5:4. Výrazný podiel na tom mal nemecký obranca Moritz Seider, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. „Hrali sme naozaj dobre a splnili sme náš herný plán. Od nás to bola veľmi dobrá reakcia proti veľmi dobrému tímu,“ povedal Seider.
Jediný gól stačil Minnesote na víťazstvo na ľade Edmontonu. Strelil ho švédsky obranca Jonas Brodin. Wild vyhrali nad Oilers aj vďaka čistému kontu jeho krajana Jespera Wallstedta, ktorý zneškodnil všetkých 33 strel a zaznamenal štvrtý shutout vo svojich uplynulých šiestich štartoch. V tejto štatistike je najlepší v celej súťaži. Wild zároveň predĺžili bodovú sériu na 12 zápasov.
Nathan MacKinnon strelil dva góly za Colorado Avalanche, ktoré v utorok v Ball Arene predĺžilo bodovú sériu na 17 zápasov víťazstvom 3:1 nad Vancouver Canucks. Kanadský útočník má na konte štyri viacbodové zápasy za sebou (päť gólov, štyri asistencie) a vedie produktivitu NHL so 46 bodmi. „Nathan bol jedným z tých chalanov, ktorí boli chorí. Nemyslím si, že dnes večer hral najlepšie, ale tu sú veci, ktoré on dokáže,“ povedal tréner Colorada Jared Bednar. MacKinnon nazbieral minimálne 100 bodov v troch za sebou idúcich kalendárnych rokoch, čo sa pred ním v histórii organizácie podarilo iba trom hráčom. Mikkovi Rantanenovi v rokoch 2022-2024, Joeovi Sakicovi (1990-1992) a slovenskému útočníkovi Petrovi Šťastnému (1985-1987 a 1981-1983).
Vladislav Gavrikov rozhodol po 69 sekundách predĺženia o víťazstve New York Rangers nad Dallasom Stars 3:2. Rangers zvíťazili tretíkrát v 12 domácich zápasoch od začiatku sezóny. „Ukázali sme, ako vieme hrať, ako môžeme zvýšiť náš výkon. Takže musíme udržať tento štandard a hrať takto každý večer,“ povedal Gavrikov.
sumáre:
Montreal Canadiens – Ottawa Senators 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Góly: 4. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 29. Suzuki (Caufield, Hutson) – 5. Zetterlund (Kleven, Spence), 17. Zub (Tkachuk, Zetterlund), 26. Sanderson (Amadio), 27. Batherson (Kleven, Spence), 53. Tkachuk (Stützle, Perron). Brankári: Montenbeault - Ullmark, strely na bránku: 21:19.
Detroit Red Wings – Boston Bruins 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
Góly: 7. van Riemsdyk (Johansson, Seider), 14. Seider (Kane, DeBrincat), 22. DeBrincat, 37. Chiarot (Larkin, Raymond), 44. Raymond (Seider, Kane) – 32. Aspirot (Zadorov, Jeannot), 36. Steeves (Lindholm, Geekie), 55. Chusnutdinov (Lindholm, Geekie), 60. Steeves (Zacha, Lindholm). Brankári: Gibson - Swayman (44. Korpisalo), strely na bránku: 32:28.
New York Islanders – Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 21. Horvat (Šabanov), 46. Duclair (Ritchie, DeAngelo) – 57. James (Lilleberg, Paul). Brankári: Sorokin - Vasilevskij, strely na bránku: 23:29.
New York Rangers – Dallas Stars 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Soucy (Laba, Sheary), 58. Cuylle (Trocheck, Panarin), 62. Gavrikov (Panarin, Zibanejad) – 10. Capobianco, 50. Rantanen (Johnston). Brankári: Šesťorkin - DeSmith, strely na bránku: 41:26.
Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 35. Reinhart (Lundell) – 6. Stecher (McMann, Joshua), 8. Joshua (McMann, Stecher), 53. Laughton (Lorentz), 60. Tavares (Matthews, Domi). Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 26:30.
Nashville Predators – Calgary Flames 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly: 7. Schaefer (Svečkov, Hague), 26. Stamkos (Evangelista, O'Reilly), 35. Marchessault (Josi, Hague), 36. Wiesblatt (Bunting, Stastney), 43. Bunting (Wilsby, Jost) – 54. Frost (Kadri, Huberdeau). Brankári: Saros - Cooley (41. Wolf), strely na bránku: 28:28.
Colorado Avalanche – Vancouver Canucks 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 20. MacKinnon (Toews, Malinski), 34. Nelson (Landeskog, Colton), 40. MacKinnon (Landeskog, Manson) – 3. Karlsson (Räty, Bains). Brankári: Wedgewood (33. Blackwood) - Lankinen, strely na bránku: 31:21.
Edmonton Oilers – Minnesota Wild 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Góly: 14. Brodin (Sturm). Brankári: Skinner - Wallstedt, strely na bránku: 33:24.
Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 4:3 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 1. Barbašev (Bowman, Theodore), 38. Hutton (Stone), 58. Bowman (Theodore, Barbašev), rozh. nájazd Theodore – 2. Moore (Bertuzzi, Nazar), 32. Bertuzzi, 45. Bedard (Burakovsky, Greene). Brankári: Hart - Knight, strely na bránku: 28:30.
Los Angeles Kings – Washington Capitals 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 26. Kempe (Kopitar, Moore) – 15. Wilson (Leonard, Ovečkin), 42. Beauvillier (McMichael, Ovečkin), 59. Protas (FEHÉRVÁRY, Carlson). Brankári: Kuemper - Thompson, strely na bránku: 24:25.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 22:34 1 0 1 -1 2 0
Martin Fehérváry (Washington 18:02 0 1 1 +1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Komplikácie pre Piastriho: Nebude jazdiť v prvom tréningu VC Abú Zabí
Ruskí a bieloruskí lyžiari môžu štartovať na kvalifikačných podujatiach