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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júla 2026

Peking varoval Washington pred diskrimináciou svojich novinárov


Tagy: americká administratíva Novinári Reportéri bez hraníc Sloboda médií Víza do USA

Washington chce obmedziť víza pre zahraničných žurnalistov na maximálne 240 dní, Číňania by mali dostať len deväťdesiat. Čína v piatok varovala, že môže prijať protiopatrenia voči novým ...



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copilot_20260717_145759 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Washington chce obmedziť víza pre zahraničných žurnalistov na maximálne 240 dní, Číňania by mali dostať len deväťdesiat.


Čína v piatok varovala, že môže prijať protiopatrenia voči novým americkým pravidlám, ktorými Washington skracuje maximálnu dĺžku víz pre zahraničných novinárov, pričom najprísnejšie limity sa majú týkať čínskych občanov.

Podľa navrhovaných zmien by zahraniční novinári mohli v USA zostať najviac 240 dní, teda asi osem mesiacov, s možnosťou požiadať o predĺženie víz o rovnaké obdobie. Pre čínskych žurnalistov by však mali platiť maximálne 90‑dňové víza s možnosťou predĺžiť ich o dodatočných deväťdesiat dní.

„Čína dôrazne odmieta diskriminačné kroky Spojených štátov voči konkrétnym krajinám,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Dodal, že Peking „žiada USA, aby okamžite zrušili svoje diskriminačné politiky voči čínskym novinárom“.

„Čína si vyhradzuje právo prijať recipročné protiopatrenia,“ doplnil bez toho, aby ich bližšie špecifikoval. Ku kritike sa pridali aj medzinárodné organizácie na ochranu slobody médií, pričom Reportéri bez hraníc (RSF) označili obmedzenia za „poburujúce“.

Nové pravidlá, ktorých súčasťou je aj obmedzenie študentských víz na najviac štyri roky, musí ešte odobriť Kongres. V prípade jeho súhlasu by mohli začať platiť už v septembri.


Zdroj: SITA.sk - Peking varoval Washington pred diskrimináciou svojich novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americká administratíva Novinári Reportéri bez hraníc Sloboda médií Víza do USA
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