 24hod.sk    Z domova

09. augusta 2025

Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia


Komunistická strana Slovenska (KSS) chce ochrannú známku na komunistické symboly - červenú hviezdu, kosák a kladivo, zabrániť tomu má petícia. Komunistická strana ...



gettyimages 1082859412 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Komunistická strana Slovenska (KSS) chce ochrannú známku na komunistické symboly - červenú hviezdu, kosák a kladivo, zabrániť tomu má petícia.


Komunistická strana Slovenska podala na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) koncom júla prihlášku ochrannej známky s logom červenej päťcípej hviezdy so zlatým kosákom a kladivom uprostred. Pod hviezdou sa nachádza slovenská trikolóra a v nej skratka KSS.

Extrémistický materiál


Na aktivitu KSS upozornil expert na právo duševného vlastníctva advokát Tomáš Klinka z kancelárie Signum legal. Ten je súčasne aj autorom petície, ktorá odmieta ochrannú známku a súčasne aj dodatočné zneplatnenie známok, ktoré KSS vydal Úrad priemyselného vlastníctva (ÚVP) v minulosti.

KSS na ÚVP podala 21. júla prihlášku ochrannej známky POZ 1999-2025 s logom červenej päťcípej hviezdy so zlatým kosákom a kladivom uprostred a so slovenskou trikolórou a skratkou KSS pod tým.

Klinka však upozorňuje, že táto ochranná známka nesmie byť zapísaná, pretože je to v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Obsahuje totiž extrémistický materiál - obrazové vyhotovenie textov a symbolov skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.

Klinka upozornil, že môže ísť o trestný čin. „Výrobou vyobrazení prihláseného označenia ako extrémistického materiálu alebo podieľaním sa na takejto výrobe dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu výroby extrémistického materiálu,“ doplnil advokát a vysvetlil, že už samotným prechovávaním vyobrazení prihláseného označenia ako extrémistického materiálu dochádza k trestnému činu prechovávania extrémistického materiálu.

Propagácia a obhajovanie režimu


Ak by túto ochrannú známku zapísali, došlo by tak podľa neho k viacerým trestným činom, a to je podľa advokáta neprijateľné. Klinka ďalej priblížil, že symboly, s ktorými operuje KSS, propagujú a obhajujú komunistický režim a je zakázané ich umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch či pamätných tabuliach.

Bolo by tak podľa neho absurdné, ak by symboly, ktoré zákon zakazuje umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, mohli byť zapísané ako ochranné známky.

V petícii sa tak žiada, aby ÚVP prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu. KSS má súčasne už zapísané dve ochranné známky, a to POZ 2284-2018 s logom KSS, ktoré tiež obsahuje červenú päťcípu hviezdu, a tiež POZ 5249-2006 s textom "Komunisti-KSS".

Advokát sa domnieva, že sa predchádzajúce argumenty vzťahujú aj na tieto ochranné známky, preto by mali byť vyhlásené za neplatné.


Zdroj: SITA.sk - Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Komunizmus
