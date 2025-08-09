Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. augusta 2025

New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch


Tagy: New York Potkany

New York vedie vojnu na viacerých frontoch proti všadeprítomným potkanom. Potkany trápia mestské ulice a metro. Niektorí obyvatelia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch. Tvárou v tvár ...



Zdieľať
potkan 676x474 9.8.2025 (SITA.sk) - New York vedie vojnu na viacerých frontoch proti všadeprítomným potkanom. Potkany trápia mestské ulice a metro. Niektorí obyvatelia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch.


Tvárou v tvár obrovskému a stále rastúcemu problému úradníci prešli od plynovania nôr cez dusenie hlodavcov k použitiu high-tech mapovacích nástrojov, aby sa pokúsili sterilizovať populáciu.

Popri cielených intervenciách úradníci vynakladajú úsilie na vzdelávanie verejnosti o potrebe vyhnúť sa zanechávaniu potravinového odpadu, ktorý živí a udržiava populáciu potkanov.

Caroline Bragdonová, riaditeľka miestnych intervencií pre Služby kontroly škodcov v rámci Ministerstva zdravotníctva mesta New York, pre agentúru AFP povedala, že nedostatok potravy „stresuje“ potkany a inú háveď. „Možno ich to núti ísť ďalej hľadať potravu, ale možno majú jednoducho menej potomkov. To je zvyčajne to, čo vidíme. Menej potkanov v priebehu času. Menej rozmnožovania vedie k menšej aktivite potkanov,“ dodala Bragdonová.

Potkan potrebuje na udržanie života 28 gramov potravy denne a môže mať až 12 potomkov na vrh. Počas svojho krátkeho života kratšieho ako rok môže mať päť až sedem vrhov.


Zdroj: SITA.sk - New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: New York Potkany
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca
<< predchádzajúci článok
Petržalka spustila rekonštrukciu športovej haly pri Draždiaku, hotová má byť v júli 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 