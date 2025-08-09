|
Sobota 9.8.2025
Meniny má Ľubomíra
|Denník - Správy
09. augusta 2025
New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch
New York vedie vojnu na viacerých frontoch proti všadeprítomným potkanom. Potkany trápia mestské ulice a metro. Niektorí obyvatelia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch. Tvárou v tvár ...
9.8.2025 (SITA.sk) - New York vedie vojnu na viacerých frontoch proti všadeprítomným potkanom. Potkany trápia mestské ulice a metro. Niektorí obyvatelia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch.
Tvárou v tvár obrovskému a stále rastúcemu problému úradníci prešli od plynovania nôr cez dusenie hlodavcov k použitiu high-tech mapovacích nástrojov, aby sa pokúsili sterilizovať populáciu.
Popri cielených intervenciách úradníci vynakladajú úsilie na vzdelávanie verejnosti o potrebe vyhnúť sa zanechávaniu potravinového odpadu, ktorý živí a udržiava populáciu potkanov.
Caroline Bragdonová, riaditeľka miestnych intervencií pre Služby kontroly škodcov v rámci Ministerstva zdravotníctva mesta New York, pre agentúru AFP povedala, že nedostatok potravy „stresuje“ potkany a inú háveď. „Možno ich to núti ísť ďalej hľadať potravu, ale možno majú jednoducho menej potomkov. To je zvyčajne to, čo vidíme. Menej potkanov v priebehu času. Menej rozmnožovania vedie k menšej aktivite potkanov,“ dodala Bragdonová.
Potkan potrebuje na udržanie života 28 gramov potravy denne a môže mať až 12 potomkov na vrh. Počas svojho krátkeho života kratšieho ako rok môže mať päť až sedem vrhov.
Zdroj: SITA.sk - New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch
