Konateľa Vassal EKO Michala K. je von z väzby, stíhaný je na slobode

Bratislava 9. novembra (TASR) – Konateľa firmy Vassal EKO, ktorá je spájaná s rozsiahlou nelegálnou skládkou odpadu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, Michala K. prepustili v októbri z väzby. TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že pominuli dôvody na jeho väzbu. Stíhaný je však na slobode. Michal K. čelí obvineniu za pokračovací prečin podplácania.Obvineným zostáva v tomto prípade aj policajt Martin S. z okresného riaditeľstva, ktorý je obvinený za pokračovací zločin prijímania úplatku i za prečin ohrozovania dôvernej skutočnosti v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinená je aj firma Vassal EKO, a to za pokračovací prečin podplácania.uviedlo pre TASR ministerstvo vnútra.Tieto obvinenia súvisia s júnovým zadržaním a obvinením dvoch policajtov a dvoch civilných osôb z firmy Vassal EKO pre korupčnú trestnú činnosť. Prokurátor však neskôr zrušil jednému z policajtov (príslušníkovi NAKA) a jednej zo zadržaných civilných osôb obvinenie. Dôvodom bolo nedostatok dôkazov. Títo dvaja neboli ani väzobne stíhaní.Vassal EKO pre TASR uviedla, že od začiatku dôrazne odmieta akékoľvek obvinenia z korupcie vznesené voči fyzickým osobám a aj voči spoločnosti.uviedla firma. Podľa nej však ide o falošné obvinenia iniciované v rámci konkurenčného boja s cieľom zdiskreditovať Vassal EKO a jej vrcholových manažérov.tvrdí firma.Vassal EKO je priamo spájaná s nelegálnou skládkou odpadu na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti areálu firmy. Spoločnosť sa však od skládky dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.