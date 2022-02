Divadlo Astorka premiéruje hru Jeden nemecký život

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 uvádza inscenáciu hry britského dramatika a oscarového scenáristu Christophera Hamptona. Jeden nemecký život v réžii Aleny Weisel Lelkovej odpremiéruje v Štúdiu A2 - Novom župnom divadle v piatok (25. 2.).



Hru Jeden nemecký život (A German Life) napísal Hampton po uvedení rovnomenného dokumentárneho filmu rakúskych autorov. Založená je na osudoch a svedectve Brunhilde Pomselovej, Gobbelsovej sekretárky, ktorá rozpráva o svojich životných peripetiách a kariére. "Je to súbor spomienok z jej detstva, mladosti a skúsenosti z Gobbelsom, s konkrétnou prácou na ministerstve propagandy. Svoj príbeh rozpráva s odstupom času, vo veku 102 rokov, svoju skúsenosť konfrontuje so súčasnosťou," povedala pre TASR Weisel Lelková. "Najdesivejšie na tej hre je, že vidíme, že je to úplne identická situácia v správaní ľudí, nás všetkých okolo, ktorí prehliadajú isté veci a nepripisujú im dostatočný význam a nepovažujú ich za kritické," podčiarkla režisérka.

Na snímke zľava Michaela Trokanová a Zita Furková počas generálky novej inscenácie Jeden nemecký život v priestoroch Štúdia A2, Nové župné divadlo v Bratislave 24. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Podľa dramaturgičky predstavenia Andrey Domeovej sa môže zdať, že sa diváci z neho dozvedia veľa o úrade nacistickej propagandy, ale nie je to tak. "Brunhilde zaujímali dobre situovaní muži, atraktívna práca, pekné šaty, dobrý zárobok. Nestarala sa o vývoj v spoločnosti, pri voľbách volila to, čo všetci, prípadne podľa toho, aké farby na volebných plagátoch sa jej páčili, nevidela, kam sa rúti jej krajina," približuje.V postave 102-ročnej Brunhildy, z ktorej podľa autora hry vyžarovala obrovská ľahostajnosť voči všetkému, čo sa dialo v jej najbližšom okolí, sa predstaví Zita Furková, v pohybovo-tanečnej úlohe 22-ročnej Brunhildy účinkuje Michaela Trokanová (ako hosť). "Ona vedome niekedy konala a na konci života si uvedomila, že sa troška zmýlila, ale to je mentalita človeka," poznamenala Furková. "Myslím si, že je to všade rovnaké, keď si zoberiete obdobie vojny, slovenský štát, keď si teraz zoberiete, čo sa deje v Ukrajine. Ťažko som znášala, keď mi skoro ráno volali, že je vojna," dodala."Brunhilde podľa vlastných spomienok prežila pekný život, každú životnú situáciu skrášľuje a obracia vo svoj prospech. A keď sa po trpkom prebudení začala zaujímať o veci verejné, dospela k názoru, že v súčasnosti už nikto nenaletí 'podvodníkom na tribúnach'," dodáva Astorka k inscenácii, ktorá síce rozpráva o konkrétnych historických udalostiach, ale témou ignorancie, karierizmu, alibizmu a neochote prevziať zodpovednosť čo i len za vlastné zlyhanie, je stále aktuálna.