Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoltán
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. apríla 2026

Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica


Tagy: Atentát Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej Teroristický útok

Najvyšší súd SR by mal 29. apríla rozhodnúť o odvolaní Juraja Cintulu, ktorý bol pre atentát na predsedu vlády



Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by mal 29. apríla rozhodnúť o odvolaní Juraja Cintulu, ktorý bol pre atentát na predsedu vlády Roberta Fica v októbri 2025 neprávoplatne odsúdený na 21 rokov väznenia. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.


Obhajca obžalovaného Namir Alyasry hneď po vynesení prvostupňového rozsudku minulý rok zdôraznil, že stojí si za tým, že pri incidente v Handlovej v roku 2024 nešlo o terorizmus.

Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu v júli 2025 neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Obžalovaný je momentálne naďalej stíhaný väzobne.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája 2024 v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.

Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.


Zdroj: SITA.sk - Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

