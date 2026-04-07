Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica
Najvyšší súd SR by mal 29. apríla rozhodnúť o odvolaní Juraja Cintulu, ktorý bol pre atentát na predsedu vlády
7.4.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by mal 29. apríla rozhodnúť o odvolaní Juraja Cintulu, ktorý bol pre atentát na predsedu vlády Roberta Fica v októbri 2025 neprávoplatne odsúdený na 21 rokov väznenia. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Obhajca obžalovaného Namir Alyasry hneď po vynesení prvostupňového rozsudku minulý rok zdôraznil, že stojí si za tým, že pri incidente v Handlovej v roku 2024 nešlo o terorizmus.
Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu v júli 2025 neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Obžalovaný je momentálne naďalej stíhaný väzobne.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája 2024 v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.
Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.
Zdroj: SITA.sk - Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica
Polícia riešila počas Veľkej noci tisíce udalostí, pri nehodách prišlo o život šesť ľudí
Migaľovo ministerstvo podpísalo projekty za 16 miliónov eur, výrazné investície smerujú do stredných škôl v Prešove
