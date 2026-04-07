|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoltán
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. apríla 2026
Migaľovo ministerstvo podpísalo projekty za 16 miliónov eur, výrazné investície smerujú do stredných škôl v Prešove
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 26 zmlúv o
Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 26 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške takmer 16 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora smeruje do viacerých oblastí vrátane školstva, dopravy, športovej infraštruktúry či verejných priestorov naprieč regiónmi Slovenska.
Medzi najväčšie investície patria projekty v Prešove, kde rezort podporí dve stredné odborné školy sumou presahujúcou 5 miliónov eur. Konkrétne ide o modernizáciu Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, ktorá získa viac ako 2,3 milióna eur na nové učebne a technologické vybavenie, a Strednej odbornej školy technickej, kde takmer 2,8 milióna eur pôjde na skvalitnenie odborného vzdelávania. Výsledkom bude zmodernizované výučbové prostredie, nové technologické vybavenie a lepšia príprava žiakov na potreby trhu práce.
"Silné investície do odborného vzdelávania v Prešove ukazujú, že moderné školy a kvalitná príprava mladých ľudí sú pre nás prioritou," uviedol minister investícií Samuel Migaľ. Zároveň pripomenul, že podpora smeruje aj do ďalších projektov, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v regiónoch.
V Bratislavskom kraji poputuje viac ako 109-tisíc eur na revitalizáciu centrálneho priestoru základnej školy vo Veľkých Levároch, kde vznikne nový vonkajší priestor na vzdelávanie aj oddych vrátane zelene a prvkov na hospodárenie s dažďovou vodou.
V Trnavskom kraji podporí rezort viacero projektov v oblasti školstva aj športu. Takmer 180-tisíc eur smeruje do modernizácie základnej školy v Ružindole, ďalších viac ako 200-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu odborných učební v Dunajskej Strede. V okrese Galanta sa investuje vyše 300-tisíc eur do modernizácie vybavenia škôl. Športovú infraštruktúru posilnia projekty v Sobotišti a Jablonici, kde vzniknú alebo sa rozšíria športové areály za spolu viac ako 600-tisíc eur.
V Nitrianskom kraji získa takmer 600-tisíc eur základná škola na Beethovenovej ulici v Nitra. Financie budú využité na rekonštrukciu kuchyne, telocviční aj technického vybavenia vrátane bezbariérových úprav.
Viacero investícií smeruje aj do Trenčianskeho kraja. Okrem modernizácie chodníkov a miestnych komunikácií v obciach a mestách poputuje 1,33 milióna eur na rozšírenie jedálne na základnej škole v Trenčíne. Región získa aj nové turistické atrakcie – vyhliadkovú vežu v obci Poruba a rozhľadňu BASKE, ktoré majú podporiť cestovný ruch.
V Žilinskom kraji sa investície zamerajú najmä na školstvo, dopravu a šport. Viac ako 400-tisíc eur pôjde na modernizáciu školskej kuchyne v Sučanoch, takmer pol milióna eur na obnovu školy v Čadci a ďalšie stovky tisíc eur na miestne komunikácie či športoviská v mikroregióne Hričov. Podporu získa aj projekt Smart Liptov zameraný na strategické riadenie rozvoja územia.
V Banskobystrickom kraji smerujú financie do obnovy historických aj športových objektov. V Lučenci sa zrekonštruuje budova mestského múzea za viac ako 750-tisíc eur, v Rimavskej Sobote zmodernizujú plaváreň a v Kremnici prejde obnovou Zechenterova záhrada. Investície podporia aj bezbariérové úpravy základnej školy v Kokave nad Rimavicou.
V Prešovskom kraji poputujú financie okrem školských projektov aj do infraštruktúry a cestovného ruchu. Ide napríklad o modernizáciu miestnej komunikácie v Lendaku, úpravy verejných priestranstiev pri Domaši či výstavbu cyklochodníka medzi Spišskou Belou, Podolíncom a Vyšnými Ružbachmi.
V Košickom kraji podporí rezort výstavbu vodovodu a kanalizácie v obci Margecany, ktoré zabezpečia infraštruktúru pre novú obytnú zónu.
Investície v Bratislavskom a Trnavskom kraji
Nové turistické atrakcie
Obnova historických aj športových objektov
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica
<< predchádzajúci článok
Švédski europoslanci hrozia bojkotom Štrasburgu kvôli drakonickému zákazu
