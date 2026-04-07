 Meniny má Zoltán
07. apríla 2026

Migaľovo ministerstvo podpísalo projekty za 16 miliónov eur, výrazné investície smerujú do stredných škôl v Prešove


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 26 zmlúv o



7.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 26 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške takmer 16 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora smeruje do viacerých oblastí vrátane školstva, dopravy, športovej infraštruktúry či verejných priestorov naprieč regiónmi Slovenska.


Medzi najväčšie investície patria projekty v Prešove, kde rezort podporí dve stredné odborné školy sumou presahujúcou 5 miliónov eur. Konkrétne ide o modernizáciu Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, ktorá získa viac ako 2,3 milióna eur na nové učebne a technologické vybavenie, a Strednej odbornej školy technickej, kde takmer 2,8 milióna eur pôjde na skvalitnenie odborného vzdelávania. Výsledkom bude zmodernizované výučbové prostredie, nové technologické vybavenie a lepšia príprava žiakov na potreby trhu práce.

"Silné investície do odborného vzdelávania v Prešove ukazujú, že moderné školy a kvalitná príprava mladých ľudí sú pre nás prioritou," uviedol minister investícií Samuel Migaľ. Zároveň pripomenul, že podpora smeruje aj do ďalších projektov, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v regiónoch.

Investície v Bratislavskom a Trnavskom kraji


V Bratislavskom kraji poputuje viac ako 109-tisíc eur na revitalizáciu centrálneho priestoru základnej školy vo Veľkých Levároch, kde vznikne nový vonkajší priestor na vzdelávanie aj oddych vrátane zelene a prvkov na hospodárenie s dažďovou vodou.

V Trnavskom kraji podporí rezort viacero projektov v oblasti školstva aj športu. Takmer 180-tisíc eur smeruje do modernizácie základnej školy v Ružindole, ďalších viac ako 200-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu odborných učební v Dunajskej Strede. V okrese Galanta sa investuje vyše 300-tisíc eur do modernizácie vybavenia škôl. Športovú infraštruktúru posilnia projekty v Sobotišti a Jablonici, kde vzniknú alebo sa rozšíria športové areály za spolu viac ako 600-tisíc eur.

Nové turistické atrakcie


V Nitrianskom kraji získa takmer 600-tisíc eur základná škola na Beethovenovej ulici v Nitra. Financie budú využité na rekonštrukciu kuchyne, telocviční aj technického vybavenia vrátane bezbariérových úprav.

Viacero investícií smeruje aj do Trenčianskeho kraja. Okrem modernizácie chodníkov a miestnych komunikácií v obciach a mestách poputuje 1,33 milióna eur na rozšírenie jedálne na základnej škole v Trenčíne. Región získa aj nové turistické atrakcie – vyhliadkovú vežu v obci Poruba a rozhľadňu BASKE, ktoré majú podporiť cestovný ruch.

V Žilinskom kraji sa investície zamerajú najmä na školstvo, dopravu a šport. Viac ako 400-tisíc eur pôjde na modernizáciu školskej kuchyne v Sučanoch, takmer pol milióna eur na obnovu školy v Čadci a ďalšie stovky tisíc eur na miestne komunikácie či športoviská v mikroregióne Hričov. Podporu získa aj projekt Smart Liptov zameraný na strategické riadenie rozvoja územia.

Obnova historických aj športových objektov


V Banskobystrickom kraji smerujú financie do obnovy historických aj športových objektov. V Lučenci sa zrekonštruuje budova mestského múzea za viac ako 750-tisíc eur, v Rimavskej Sobote zmodernizujú plaváreň a v Kremnici prejde obnovou Zechenterova záhrada. Investície podporia aj bezbariérové úpravy základnej školy v Kokave nad Rimavicou.

V Prešovskom kraji poputujú financie okrem školských projektov aj do infraštruktúry a cestovného ruchu. Ide napríklad o modernizáciu miestnej komunikácie v Lendaku, úpravy verejných priestranstiev pri Domaši či výstavbu cyklochodníka medzi Spišskou Belou, Podolíncom a Vyšnými Ružbachmi.

V Košickom kraji podporí rezort výstavbu vodovodu a kanalizácie v obci Margecany, ktoré zabezpečia infraštruktúru pre novú obytnú zónu.


Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo podpísalo projekty za 16 miliónov eur, výrazné investície smerujú do stredných škôl v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.

Koncom apríla bude najvyšší súd rozhodovať o odvolaní atentátnika Cintulu na premiéra Fica
Švédski europoslanci hrozia bojkotom Štrasburgu kvôli drakonickému zákazu

