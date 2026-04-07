 Utorok 7.4.2026
 Meniny má Zoltán
07. apríla 2026

Polícia riešila počas Veľkej noci tisíce udalostí, pri nehodách prišlo o život šesť ľudí


Polícia mala počas veľkonočných sviatkov plné ruky práce. Informovala o tom policajná prezidentka Jana Maškarová na utorkovej tlačovej besede. Aj napriek tomu, že Veľká noc ...



policia policajne auto 676x487 7.4.2026 (SITA.sk) - Polícia mala počas veľkonočných sviatkov plné ruky práce. Informovala o tom policajná prezidentka Jana Maškarová na utorkovej tlačovej besede. Aj napriek tomu, že Veľká noc je tradične obdobím pokoja a oddychu, polícia musela čeliť veľkému počtu telefonátov na tiesňovú linku a rôznym udalostiam priamo v teréne. Maškarová priblížila, že policajti riešili viac ako 9 200 udalostí a prijali viac ako 6 800 hovorov na tiesňovú linku.


„Naši príslušníci boli nepretržite v teréne, aby dohliadali nielen na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale riešili sme aj kopec udalostí, ktoré boli spojené s trestnou činnosťou. Riešili sme nielen kolóny na hlavných ťahoch, ale aj požiare objektov, motorových vozidiel či dopravné nehody s tragickým koncom,“ vymenovala policajná prezidentka. Policajti riešili aj rôzne krádeže, domáce násilie, týranie, ublíženia na zdraví či výtržnosti. Policajtov nasadili aj pri pátraní po nezvestných osobách.

Na cesty nasadili vyše 6 900 policajtov


Maškarová pripomenula mimoriadne tragickú udalosť, a to utopenie dvoch detí. „Práve možno tu je dôležité povedať, že bezpečnosť je dôležitá v každej situácii. Na druhej strane je však potrebné vyzdvihnúť aj množstvo prípadov, keď sa nám podarilo zachrániť životy,“ dodala policajná prezidentka a pripomenula aj veľkú drogovú akciu v Malackách, pri ktorej policajti zaistili 50 kilogramov pervitínu a zadržali páchateľa.

Najrušnejšie to podľa jej slov bolo v Košickom kraji, kde polícia na tiesňovej linke prijala 1 241 hovorov. Nasledoval Prešovský kraj (1 085) a Bratislavský kraj (1 016). Najmenej hovorov (556) prijal operačný odbor v Trenčianskom kraji. Polícia riešila 41 trestných činov a 341 priestupkov. Išlo napríklad o 62 krádeží vlámaním, 55 poškodení majetku, 28 prípadov nebezpečného vyhrážania, dva prípady vydierania, 13 ublížení na zdraví. Polícia predviedla, zaistila alebo zatkla 22 osôb.

Viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič priblížil, že v súvislosti s dopravnou bezpečnosťou bolo nasadených viac ako 6 900 policajtov dopravnej a poriadkovej polície. Aj napriek vysokému počtu nasadených policajtov zaevidovali 139 dopravných nehôd a 431 škodových udalostí. Pri nehodách počas Veľkej noci prišlo o život šesť ľudí, ťažko sa zranilo desať ľudí a ľahko zranených bolo 68 osôb. Policajti tiež prichytili 72 ľudí, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu, a tiež 36 osôb, ktoré šoférovali pod vplyvom drog.

Motorkári nespôsobili vážnejšiu nehodu


Polícia si posvietila aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, z ktorých 101 jazdilo pod vplyvom alkoholu. Polakovič vyzdvihol tohtoročný prístup motorkárov, ktorí nespôsobili žiadnu závažnejšiu nehodu. Policajti boli nasadení aj pri dvoch športových podujatiach, rovnako na viacerých preventívno-bezpečnostných akciách, riešili 762 prípadov občianskeho spolunažívania a tri prípady domáceho násilia.

Maškarová upozornila, že za každou tragickou udalosťou stoja konkrétne rozhodnutia. Zdôraznila, že bezpečnosť nie je samozrejmosťou, ale vychádza zo zodpovedného konania a rešpektu voči ostatným. „Chcem apelovať, aby sme aj v cestnej premávke boli ohľaduplní voči všetkým účastníkom, ale aj v každodenných situáciách,“ uzavrela Maškarová a poďakovala všetkým príslušníkom Policajného zboru, ktorí sviatky strávili v službe.


Zdroj: SITA.sk - Polícia riešila počas Veľkej noci tisíce udalostí, pri nehodách prišlo o život šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

