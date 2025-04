Konečne liek na obezitu? Pozor! Kniha Zázračné lieky odhaľuje aj odvrátenú stranu!

30.4.2025 (SITA.sk) - Ozempic, Wegovy a ďalšie nové "zázračné" lieky na chudnutie dobýjajú svet. No za ich žiarivými sľubmi sa skrývajú aj závažné otázky. V knihebritský novinár a spisovateľ Johann Hari odhaľuje, čo tieto lieky naozaj robia s telom, dušou aj spoločnosťou. Sú skutočne kľúčom k riešeniu epidémie obezity, alebo len ďalšou drahou ilúziou?Pripravte sa na nečakané odhalenia, ktoré vám môžu zmeniť pohľad na to, čo znamená byť zdravý.Začali sme tieto lieky užívať, pričom o nich vieme prekvapivo málo. Nemáme žiadnu predstavu o ich dlhodobých účinkoch pri liečbe obezity. Nevieme, či vôbec budú fungovať pre obéznych ľudí dlhšie než pár rokov. A čo je ešte znepokojujúcejšie, vedci, ktorí sa podieľali na ich vývoji, ako som sa neskôr dozvedel, stále presne nevedia, prečo fungujú alebo čo presne s nami robia.Autor bestsellerov Strata spojenia a Ukradnutá pozornosť ponúka objavný pohľad na nové lieky, ktoré menia spôsob chudnutia, ako ho poznáme. Zázračné lieky prechádzajú od autorovej osobnej skúsenosti s Ozempicom až po schopnosť vyliečiť nefunkčný vzťah našej spoločnosti k jedlu, hmotnosti a nášmu telu.V januári 2023 si Johann Hari začal raz týždenne pichať injekciu Ozempicu, ktorý spôsobuje výrazný úbytok hmotnosti. Zatiaľ čo približne 80 % diét zlyháva, niekto, kto tento liek užíva, stratí za šesť mesiacov až štvrtinu svojej telesnej hmotnosti.Môže byť tento a podobné lieky naozaj také dobré, ako sa zdá? Sú zázračným riešením alebo je to len lákavý trik?Hľadanie odpovedí na tieto otázky zaviedlo autora na Island, do Minneapolisu či Tokia a k rozhovorom s poprednými svetovými odborníkmi na dané témy. Avšak zistil, že s obrovskými výhodami sa spája dvanásť významných potenciálnych rizík.Zistil tiež, že tieto lieky radikálne spochybňujú to, čo si myslíme, že vieme o hanbe, sile vôle a liečení. Čo odhaľujú o podstate obezity?Aké psychologické problémy sa začnú objavovať, keď sa náhle narušia naše stravovacie návyky?Sú tieto lieky oslobodením alebo ďalším symptómom nášho hlboko dysfunkčného vzťahu k jedlu?Ozempic a podobné liečivá sa chystajú zmeniť náš svet, k lepšiemu aj horšiemu. Každý musí pochopiť, ako fungujú – z vedeckého, emocionálneho a kultúrneho hľadiska.Knihaje základným sprievodcom revolúciou, ktorá sa už začala a ktorá bude podľa jedného z popredných odborníkov rovnako transformačná ako vynález smartfónu.Ak chcete pochopiť, čo sa v súčasnosti deje na križovatke vedy, estetiky a farmaceutického priemyslu, táto kniha by nemala chýbať vo vašej knižnici.Milan Buno, knižný publicistaInformačný servis