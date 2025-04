Spodná bielizeň ako výkričník vo vzťahu: Až 70 % párov sa kvôli nej rozchádza

Ženy odrádzajú diery, mužov stará obnosená spodná bielizeň

Desatina ľudí nosí rovnakú spodnú bielizeň 6 a viac rokov

Náhradná spodná bielizeň

30.4.2025 (SITA.sk) -Takmer 60 % žien tvrdí, že deravá alebo viditeľne vypraná spodná bielizeň kazí ich romantickú náladu. Odrádza ich aj opotrebovaný materiál spodnej bielizne (45 %), škaredý tvar (31 %), vyblednuté farby (18 %),či príliš tesné boxerky (17 %). Na druhej strane, pánsku túžbu spoľahlivo marí stará a obnosená dámska spodná bielizeň (38 %), dámske boxerky (17 %), zle vyzerajúca spodná bielizeň (15 %) alebo zvláštne potlače (11 %).Ženy zvyčajne venujú väčšiu pozornosť výberu spodnej bielizne. "Takmer polovica žien nosí na rande svoju najlepšiu spodnú bielizeň, pričom 13 percent si vždy vyberie zladený set. Muži sa v dvoch tretinách prípadov zaujímajú len či ju majú čistú, zatiaľ čo len štvrtina si ju vyberá štýlovú," komentuje, odborníčka na zdravú sexualitu z e-shopu www.ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou. Svoju úlohu zohrávajú aj farby. Tretina ľudí súhlasí s tým, že čierna spodná bielizeň je najviac sexi. Červená je tesne za ňou (27 %), a k prvým piatim farbám patria aj biela, námornícka modrá a azúrovo modrá.Podľa odborníkov by sa malo meniť nielen oblečenie, ale aj spodná bielizeň, ideálne asi po roku nosenia. Podľa prieskumu Talker Research pre spoločnosť Hanes si ľudia nechávajú spodnú bielizeň v priemere o niečo dlhšie – až 3 roky. Desatina však nosí rovnaké kúsky 6 a viac rokov. Pre 71 % ľudí je prítomnosť viacerých dier znakom, že sa treba s daným kúskom rozlúčiť. Asi štyria z desiatich sa rozhodnú ju vyhodiť kvôli škvrnám či roztiahnutým pásom. Takmer traja z desiatich ľudí však naďalej nosia deravú spodnú bielizeň. Viac ako dve pätiny žien naďalej nosia aj zle vyzerajúce podprsenky.Ďalšou zaujímavosťou, ktorá z prieskumu vyplynula je, že takmer polovica ľudí si so sebou cez deň vždy nosí náhradnú spodnú bielizeň. Častejšie ide o mladšie generácie – toto poistenie priznáva 60 % respondentov generácie Z a 57 % mileniálov. A 70 % ľudí takáto spodná bielizeň zachránila pred nepríjemnou situáciou. "Zvyčajne sa toto poistenie zabezpečuje, keď majú ľudia naplánovanú posilňovňu na daný deň, no a ženy to ocenia aj počas menštruácie. Tridsaťdeväť percent ľudí priznáva, že dôvodom je riziko rôznych nehôd, od rozliatia tekutín až po nebezpečenstvá kvôli tráviacim problémom," uzatvára odborníčka.