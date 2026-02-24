|
Utorok 24.2.2026
|
24. februára 2026
Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, vyhlásil minister zahraničia Blanár
Ochrana civilného obyvateľstva, dodržiavanie medzinárodného práva a hľadanie diplomatického riešenia vedúceho k trvalému mieru na Ukrajine sú zásadnými piliermi, ktoré presadzuje vláda SR. Zdôraznil to ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Ochrana civilného obyvateľstva, dodržiavanie medzinárodného práva a hľadanie diplomatického riešenia vedúceho k trvalému mieru na Ukrajine sú zásadnými piliermi, ktoré presadzuje vláda SR. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo svojom utorkovom vystúpení na ministerskom podujatí Keď sa civilisti stanú terčom v rámci 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v Ženeve.
„Tento konflikt nemá vojenské riešenie. Udržateľný mier je možné dosiahnuť len pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva, Charty OSN a princípov, ktoré chránia suverenitu a dôstojnosť štátov,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň upozornil na pokračujúce deportácie ukrajinských detí, ktoré označil za závažné zlyhanie ochrany ľudských práv vyžadujúce si pozornosť medzinárodného spoločenstva.
Blanár vo svojom vystúpení poukázal na rozsiahle ničenie civilnej infraštruktúry s dopadom na každodenný život obyvateľov. V tejto súvislosti pripomenul konkrétnu humanitárnu pomoc SR od začiatku konfliktu: „Slovensko sa stalo jedným z najväčších prispievateľov v prepočte na obyvateľa. V januári 2026 sme nielenže zabezpečili urgentné dodávky elektriny, ale navyše sme tiež obstarali 38 veľkých generátorov od slovenských dodávateľov, ktoré pomôžu napájať kritické zariadenia," uviedol.
Minister zdôraznil, že je nevyhnutné, aby ochrana civilistov ostala spoločnou prioritou. „Medzinárodné právo musí byť dodržiavané, pričom musí byť zabezpečená tiež zodpovednosť za jeho porušovanie,“ uviedol Blanár s tým, že je potrebné pokračovať v dialógu pri hľadaní diplomatických riešení. Každá cesta k mieru pritom musí rešpektovať suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny, aj keď táto vojna zašla príliš ďaleko a dosiahnutie mierovej dohody si bude vyžadovať kompromisy.
Ministerské podujatie Keď sa civilisti stanú terčom bolo organizované z iniciatívy šéfov diplomacií Ukrajiny, Islandu a Nórska s cieľom upozorniť na potrebu posilnenia ochrany civilistov a zabezpečenie zodpovednosti za porušenia medzinárodného práva. Šéf slovenskej diplomacie v Ženeve vystúpil tiež na Konferencii o odzbrojení a absolvoval viacero bilaterálnych rokovaní s cieľom posilniť podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 – 2029.
Slovenská republika si v utorok pripomína štvrté výročie invázie Ruska na Ukrajinu na najvýznamnejších multilaterálnych fórach, ako aj priamo v Bratislave pred ukrajinským veľvyslanectvom v SR.
Zdroj: SITA.sk - Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, vyhlásil minister zahraničia Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.
