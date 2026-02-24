Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Po útoku nožom na ženu v Helcmanovciach obvinila polícia 45-ročného muža z pokusu o vraždu


Tagy: Pokus o vraždu

V prípade útoku v Helcmanovciach (okres Gelnica) padlo obvinenie z pokusu o vraždu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach



Zdieľať
641550643_1397466582423419_1922056020046839111_n 676x450 24.2.2026 (SITA.sk) - V prípade útoku v Helcmanovciach (okres Gelnica) padlo obvinenie z pokusu o vraždu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, výsledky vyšetrovania košických krajských kriminalistov spolu s krajskými vyšetrovateľmi od nedele 22. februára ukázali, že pred jedným z rodinným domov došlo po predchádzajúcom slovnom konflikte k fyzickému útoku ostrým predmetom.


Žena bola napadnutá nožom do oblasti brucha a následne do oblasti hlavy tak, že nôž ostal v jej hlave. „Zranenia, ktoré boli týmto útokom žene spôsobené, si vyžiadali okamžitý prevoz do jednej z košických nemocníc a neodkladný lekársky zákrok. Len vďaka okamžitej lekárskej pomoci nedošlo k smrti poškodenej ženy, no jej zdravotný stav je v súčasnej dobe kritický,“ uviedla Ivanová.

Podozrivým zo spáchania skutku bol 45-ročný Alexander, doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že konal s jednoznačným vedomým úmyslom usmrtiť ženu.

„Krajským kriminalistom sa podarilo zistiť, že Alexander sa krátko po spáchaní skutku vrátil do miesta bydliska, avšak s bodným poranením v oblasti brucha a reznou ranou v oblasti krku. Aj jeho zranenia si vyžiadali neodkladný prevoz posádkou RZP do nemocnice a zásah lekárov na operačnej sále,“ dodala krajská policajná hovorkyňa. Spresnila, že v súvislosti s rozsahom jeho zranení začal krajský vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.

„Získaná dôkazná situácia však umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície v Košiciach 45-ročného Alexandra obviniť z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu, a prečinu výtržníctva. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby,“ uzavrela Ivanová.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku nožom na ženu v Helcmanovciach obvinila polícia 45-ročného muža z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokus o vraždu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, vyhlásil minister zahraničia Blanár
<< predchádzajúci článok
Minister Huliak sa musí ospravedlniť poslankyni Plavákovej za úražlivé výroky, rozhodol súd

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 