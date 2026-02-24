|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
|Denník - Správy
24. februára 2026
Po útoku nožom na ženu v Helcmanovciach obvinila polícia 45-ročného muža z pokusu o vraždu
Tagy: Pokus o vraždu
V prípade útoku v Helcmanovciach (okres Gelnica) padlo obvinenie z pokusu o vraždu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach
24.2.2026 (SITA.sk) - V prípade útoku v Helcmanovciach (okres Gelnica) padlo obvinenie z pokusu o vraždu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, výsledky vyšetrovania košických krajských kriminalistov spolu s krajskými vyšetrovateľmi od nedele 22. februára ukázali, že pred jedným z rodinným domov došlo po predchádzajúcom slovnom konflikte k fyzickému útoku ostrým predmetom.
Žena bola napadnutá nožom do oblasti brucha a následne do oblasti hlavy tak, že nôž ostal v jej hlave. „Zranenia, ktoré boli týmto útokom žene spôsobené, si vyžiadali okamžitý prevoz do jednej z košických nemocníc a neodkladný lekársky zákrok. Len vďaka okamžitej lekárskej pomoci nedošlo k smrti poškodenej ženy, no jej zdravotný stav je v súčasnej dobe kritický,“ uviedla Ivanová.
Podozrivým zo spáchania skutku bol 45-ročný Alexander, doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že konal s jednoznačným vedomým úmyslom usmrtiť ženu.
„Krajským kriminalistom sa podarilo zistiť, že Alexander sa krátko po spáchaní skutku vrátil do miesta bydliska, avšak s bodným poranením v oblasti brucha a reznou ranou v oblasti krku. Aj jeho zranenia si vyžiadali neodkladný prevoz posádkou RZP do nemocnice a zásah lekárov na operačnej sále,“ dodala krajská policajná hovorkyňa. Spresnila, že v súvislosti s rozsahom jeho zranení začal krajský vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.
„Získaná dôkazná situácia však umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície v Košiciach 45-ročného Alexandra obviniť z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu, a prečinu výtržníctva. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby,“ uzavrela Ivanová.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku nožom na ženu v Helcmanovciach obvinila polícia 45-ročného muža z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
