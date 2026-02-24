Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Počas colnej kontroly našli u 57-ročného muža nacistické symboly, hrozia mu dva roky vo väzení


Tagy: Extrémizmus Nacizmus

Príslušníci Finančnej správy SR koncom uplynulého týždňa počas colnej kontroly na jednom z hraničných priechodov objavili v batožine jedného z cestujúcich ...



Zdieľať
639141472_1397645965738814_1625707458711380991_n 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Finančnej správy SR koncom uplynulého týždňa počas colnej kontroly na jednom z hraničných priechodov objavili v batožine jedného z cestujúcich predmety, ktoré vyhodnotili ako nacistické. Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, dotyčný mal na vonkajšej strane svojho batohu pripnutý odznak orlice s hákovým krížom, konkrétne išlo o kópiu náprsnej orlice nemeckého nacistického námorníctva (Kriegsmarine).


V batohu zase prechovával extrémistický materiál, a to medailu kovového železného kríža s označením „SS“ v strede, pričom išlo o neonacistický novotvar napodobňujúci vyznamenanie Železného kríža s replikou stuhy so symbolom dvojitých „Sieg“ rún v dubovom venci.

Začalo sa trestné stíhanie


Tiež mal prívesok so žltého kovu v tvare hákového kríža, teda tradičný národnosocialistický symbol – hákový kríž (Hakenkreuz), ktorý symbolizuje nacizmus od roku 1919 až do roku 1945. Dotyčný týmto podľa polície verejne prejavoval sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd.

„Majiteľ batožiny, 57-ročný muž, bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ivanová s tým, že vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý vo veci začal trestné stíhanie. Na základe získanej dôkaznej situácie dotyčného následne obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a prečinu prechovávania extrémistického materiálu.

Muža stíhajú väzobne


„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca akceptoval a muž tak bude stíhaný väzobne. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila Ivanová.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že používanie takýchto symbolov môže vyvolať spomienky na chvíle hrôzy prežité v minulosti. „Symboly neraz vyobrazujú tie najdrastickejšie a najhoršie zločiny v dejinách ľudstva. Ich používanie nielen, že znevažuje pamiatku obetí, ale do popredia vyzdvihuje zlo a utrpenie, ktoré museli nevinní ľudia prežiť,“ dodala policajná hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Počas colnej kontroly našli u 57-ročného muža nacistické symboly, hrozia mu dva roky vo väzení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Nacizmus
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom v Skalici po dokončení nadstavby príjme ďalších klientov
<< predchádzajúci článok
Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, vyhlásil minister zahraničia Blanár

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 