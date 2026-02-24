|
24. februára 2026
Počas colnej kontroly našli u 57-ročného muža nacistické symboly, hrozia mu dva roky vo väzení
Príslušníci Finančnej správy SR koncom uplynulého týždňa počas colnej kontroly na jednom z hraničných priechodov objavili v batožine jedného z cestujúcich ...
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Finančnej správy SR koncom uplynulého týždňa počas colnej kontroly na jednom z hraničných priechodov objavili v batožine jedného z cestujúcich predmety, ktoré vyhodnotili ako nacistické. Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, dotyčný mal na vonkajšej strane svojho batohu pripnutý odznak orlice s hákovým krížom, konkrétne išlo o kópiu náprsnej orlice nemeckého nacistického námorníctva (Kriegsmarine).
V batohu zase prechovával extrémistický materiál, a to medailu kovového železného kríža s označením „SS“ v strede, pričom išlo o neonacistický novotvar napodobňujúci vyznamenanie Železného kríža s replikou stuhy so symbolom dvojitých „Sieg“ rún v dubovom venci.
Tiež mal prívesok so žltého kovu v tvare hákového kríža, teda tradičný národnosocialistický symbol – hákový kríž (Hakenkreuz), ktorý symbolizuje nacizmus od roku 1919 až do roku 1945. Dotyčný týmto podľa polície verejne prejavoval sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd.
„Majiteľ batožiny, 57-ročný muž, bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ivanová s tým, že vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý vo veci začal trestné stíhanie. Na základe získanej dôkaznej situácie dotyčného následne obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a prečinu prechovávania extrémistického materiálu.
„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca akceptoval a muž tak bude stíhaný väzobne. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila Ivanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že používanie takýchto symbolov môže vyvolať spomienky na chvíle hrôzy prežité v minulosti. „Symboly neraz vyobrazujú tie najdrastickejšie a najhoršie zločiny v dejinách ľudstva. Ich používanie nielen, že znevažuje pamiatku obetí, ale do popredia vyzdvihuje zlo a utrpenie, ktoré museli nevinní ľudia prežiť,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Počas colnej kontroly našli u 57-ročného muža nacistické symboly, hrozia mu dva roky vo väzení © SITA Všetky práva vyhradené.
