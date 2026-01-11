|
11. januára 2026
Teherán a ďalšie mestá zachvátili masové demonštrácie, ľudskoprávne organizácie hlásia obete
Ulice iránskeho hlavného mesta Teherán zaplnili v sobotu večer tisíce demonštrantov, ktorí pokračovali v protivládnych protestoch. Udialo sa tak napriek smrteľným zásahom bezpečnostných síl a výpadku ...
11.1.2026 (SITA.sk) - Ulice iránskeho hlavného mesta Teherán zaplnili v sobotu večer tisíce demonštrantov, ktorí pokračovali v protivládnych protestoch. Udialo sa tak napriek smrteľným zásahom bezpečnostných síl a výpadku internetu.
Iránske úrady obvinili z vypuknutia protestov Spojené štáty. Demonštrácie sa začali pred dvoma týždňami v Teheráne pre hospodárske ťažkosti a následne sa rozšírili po celej krajine, pričom zaznievajú výzvy na zvrhnutie najvyššieho iránskeho vedenia.
Ľudskoprávne organizácie hlásia desiatky obetí a v sobotu varovali, že represie sa stupňujú. Pretrvávajúci výpadok internetu výrazne obmedzuje tok informácií, pričom monitorovacia organizácia NetBlocks uviedla, že od štvrtka je konektivita takmer nulová.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“ protestnému hnutiu, a varoval, že Irán je vo „veľkých problémoch“ pre potláčanie demonštrácií. Podľa denníka New York Times bol Trump nedávno informovaný o možnostiach prípadných vojenských úderov, no konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
V severných častiach Teheránu sa v sobotu opäť zhromaždili davy ľudí, ktoré odpaľovali zábavnú pyrotechniku, búchali do hrncov a skandovali heslá na podporu zvrhnutej monarchie. Videá, niektoré overené agentúrou AFP, zachytili protesty aj v ďalších mestách vrátane Mašhadu, Tabrízu, Kummu a Hamadánu.
Syn zosadeného šáha Rezá Pahlaví vyzval Iráncov k cielenejším protestom a k obsadzovaniu centier miest. Demonštrácie predstavujú jednu z najvážnejších výziev pre teokratický režim od islamskej revolúcie v roku 1979. Organizácia Amnesty International uviedla, že analyzuje „znepokojujúce správy“ o zintenzívnení používania smrtiacej sily proti demonštrantom. Organizácia Iran Human Rights so sídlom v Nórsku informovala, že pri zásahoch zahynulo najmenej 51 ľudí, pričom skutočný počet môže byť vyšší.
Iránske úrady tvrdia, že pri nepokojoch zahynuli aj príslušníci bezpečnostných zložiek. Štátna televízia odvysielala zábery z ich pohrebov a z poškodených budov. Armáda vyhlásila, že bude „rozhodne chrániť národné záujmy“ pred nepriateľmi usilujúcimi sa o narušenie poriadku.
Medzinárodní lídri vyzvali Teherán na zdržanlivosť. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila podporu iránskym protestom a odsúdila „násilné represie“ voči demonštrantom.
Zdroj: SITA.sk - Teherán a ďalšie mestá zachvátili masové demonštrácie, ľudskoprávne organizácie hlásia obete © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Zahraničie
