Kongres Hlasu vylúčil zo strany poslancov Migaľa a Šalitroša, rebeli chceli štyri kľúčové posty

Rebeli mali personálne požiadavky

Na prvom mieste potreby ľudí na Slovensku

24.1.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia v piatok na pracovnom kongrese vylúčila poslancov Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu.Tlačové oddelenie strany informovalo, že návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré títo poslanci vzniesli na utorkovom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu.„Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR , riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD ,“ informovala strana Hlas-SD.V stanovisku ďalej píše, že strana Hlas-SD vždy kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, garanciu ich sociálneho bezpečia, prinášanie stability do spoločnosti a nikdy nepodriaďuje tieto hodnoty osobným záujmom svojich členov.„Keďže menovaným poslancom nešlo o žiadne hodnoty, ktoré deklarujú vo svojich mediálnych vystúpeniach, ani žiadne také požiadavky nepredložili a jediné čo požadovali boli politické funkcie, je to nezlučiteľné s členstvom v Hlase,“ uviedlo tlačové oddelenie strany.Návrh následne v súlade so stanovami schválilo predsedníctvo.