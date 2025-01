„Slovensko si nedáme“ či „dosť bolo Fica“ sa v piatok ozývalo námestím v Poprade, na protest prišlo do 4-tisíc ľudí

Vystúpila Luščíková, Majerský či Ledecký

Slovensko má za sebou zlý týždeň

24.1.2025 (SITA.sk) - „Slovensko si nedáme" či „dosť bolo Fica" sa v piatok ozývalo námestím v Poprade, na ktorom sa na občianskom protestne zišlo podľa organizátorov do 4-tisíc ľudí.Doteraz je to najvyšší počet účastníkov protestov či občianskych zhromaždení platformy Poprad za demokraciu, ktoré sa v meste konajú už viac ako rok.Ako v úvode uviedol moderátor protestu Román Švarc, medzi zhromaždenými boli aj organizátori a sympatizanti protestov v Spišskej Novej Vsi, ktorých bolo dokopy takmer dvesto.Na pódiu v piatok večer nevystúpili občianski aktivisti, umelci či ochranári, ale zástupcovia opozičných politických strán. Išlo o poslancov Národnej rady SR PS ), Františka Majerského KDH ), Vladimíra Ledeckého SaS ) a bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana Demokrati ). Ako hudobný hosť vystúpil pesničkár a učiteľ Števo Šanta.Organizátori protestu ešte v úvode informovali, že oslovili aj políciu, štátnu políciu a súkromnú SBS, aby pomohli zabezpečiť hladký a bezpečný priebeh zhromaždenia. Účastníkov vyzvali k slušnému a pokojnému správaniu, a tiež, aby sa do prípadných incidentov a provokácie nezapájali. Minútou ticha si zároveň uctili obete minulotýždňovej tragédie v Spišskej Starej Vsi.Podľa moderátora Švarca má Slovensko za sebou veľmi zlý týždeň a určite nie posledný. „Vedenie tejto krajiny nám už vôbec nedáva vydýchnuť a neustále nás šokuje nehoráznymi slovami, hlúpymi postojmi a nebezpečnými rozhodnutiami, ktoré môžu byť pre Slovensko v krátkej budúcnosti zásadné," uviedol.Pripomenul, že ak sa včas nezobudí aj doteraz spiaca a pasívna časť „konzumnej spoločnosti" a ak spoločnosť rezignuje, Slovensko o pár rokov prestane existovať tak, ako ho poznáme v súčasnosti.„Na západnej hranici s Českom vznikne nová železná opona a my sa veselo a dobrovoľne staneme súčasťou takzvaného ruského sveta. Sveta chudoby, bezprávia, násilia a nikdy sa nekončiaceho morálneho úpadku," povedal.