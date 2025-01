Mikloško je sklamaný z utajovanej správy SIS, pripomenulo mu to praktiky ŠtB a komunistov – VIDEO

Tajné správy SIS aj za mečiarizmu

Míting KDH v roku 1996

25.1.2025 (SITA.sk) - Poslanec František Mikloško Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vyjadril po vypočutí utajovanej správy Slovenskej informačnej služby (SIS) premiérom Robertom Ficom sklamanie nad jej štýlom a obsahom. Pripomenulo mu to praktiky ŠtB a komunistov počas 46-ročného boja proti veriacim v bývalom Československu.„Počas komunizmu akákoľvek aktivita veriacich, ktorá mala smerovať k nejakej väčšej slobode, teda obrana pred nejakým prenasledovaním, boli okamžite označované ako spojenie s imperialistickým západom či reakčným Vatikánom, a už sa išlo. Tak toto je duch, ktorý ja nosím v sebe 40 rokov," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA na otázku prečo porovnával súčasné praktiky vlády s tými pred revolúciou.Ako dodal, zažili sme tajné správy SIS aj za mečiarizmu. Podľa Mikloška je to prejav autoritatívnych vlád, ktoré sa takto bránia - vytvoria takú konšpiračnú teóriu, že zrazu neviete, čo máte robiť a máte byť v nejakej pohotovosti.„Tá atmosféra, ten duch, že sa tu chystá nejaký štátny prevrat. My sme mali ako veriaci ľudia s holými rukami len tak v kostole zrútiť režim. Tak to bol ten istý duch, ktorý na mňa po prečítaní správy SIS premiérom, zavial," povedal poslanec.Podľa Mikloška v roku 1996 malo KDH v Bratislave na Pasienkoch veľký míting a po ňom polícia prišla do centrály hnutia a informovala ich, že tam našla dve bomby, jednu neúčinnú na tribúne pod sedadlom, a ďalšiu na záchode, tá vraj bola účinná.„Ako môžete zaručiť, že odrazu na nejakom mítingu na Námestí SNP alebo na Námestí slobody, ktorý bude organizovať občianska spoločnosť, polícia nepovie, že niekde pri kríku našla bombu. A už môžete vyhlásiť mimoriadny stav v krajine, stav ohrozenia, zákaz vychádzania, resp. zhromažďovania. Tieto ťahy my trochu poznáme. A v tomto smere mne to všetko naznačuje, že nie tie občianske združenia, ale vláda si pripravuje nejaký scenár, kedy by mohla zasiahnuť," myslí si Mikloško.Fico podľa Mikloška pozná politický vývoj v rokoch 1994 až 1998. "On videl, ako po únose (syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča , pozn. SITA) a po slovenskej noci dlhých nožov začalo narastať vzopätie občianskych združení a samozrejme aj politický strán. Ako to za tie štyri roky dospelo do situácie, keď Vladimír Mečiar po riadnych voľbách v roku 1998 už nebol schopný zostaviť vládu. Čiže on (Fico, pozn. SITA) dobre vie, k čomu tieto občianske vzopätia nakoniec môžu viesť, a to k jeho pádu a zmene vlády - a je jedno, či v predčasných voľbách, alebo riadnych voľbách. A teda mám vážne podozrenie, že on to chce hneď v začiatku zastaviť, zastrašiť, lebo, proste, už sa len bráni," doplnil Mikloško.