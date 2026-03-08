|
08. marca 2026
Koniec bublinkových fólií či polystyrénových výplní. E-shopy budú musieť baliť tovar po novom
Tagy: E-commerce E-shopy Obaly Odpad Recyklácia
Európska únia pripravila nové nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré výrazne ovplyvní e-commerce segment v Európe. Zmeny vstúpia do platnosti už v auguste 2026 a zavádzajú prísne požiadavky na ...
Zdieľať
8.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia pripravila nové nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré výrazne ovplyvní e-commerce segment v Európe. Zmeny vstúpia do platnosti už v auguste 2026 a zavádzajú prísne požiadavky na certifikáciu obalov, ich technickú dokumentáciu a zákaz niektorých škodlivých látok ako PFAS vo vybraných produktoch. Cieľom je zamedziť používanie nerecyklovateľných materiálov, ako sú bublinkové fólie či polystyrénové výplne, čo prinúti e-shopy optimalizovať balenie tovaru.
Najvážnejší zásah však nastane od 1. januára 2030, keď pomer prázdneho priestoru v prepravnom balení nesmie prekročiť 50 % vrátane výplní. Tento limit má predísť nadmernému používaniu neekologických a zbytočne veľkých obalov, ktoré sú zdrojom odpadu a zvyšujú náklady na dopravu a emisie. Ondřej Hnát, Chief Commercial Officer Heureka Group, upozorňuje, že hoci táto povinnosť platí od roku 2030, už teraz je nevyhnutné reagovať a plánovať zmeny.
Nariadenie PPWR má aj strategický rozmer v boji proti nekalým praktikám ázijských online predajcov, ktorí často exportujú balíky v jednorazových nerecyklovateľných plastových obaloch. Prísne európske normy pomôžu chrániť domácich predajcov a podporia transparentnosť a environmentálnu zodpovednosť v online predaji.
Pre menších obchodníkov je k dispozícii iniciatíva Udržateľný e-shop, ktorú zastrešuje Heureka v spolupráci s Asociáciou spoločenskej zodpovednosti a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. E-shopy môžu prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka bezplatne zistiť svoju úroveň plnenia ESG princípov a pripraviť sa na legislatívne zmeny. Zároveň môžu získať certifikát, ktorý spotrebiteľom zaručuje ekologickú zodpovednosť a dôveryhodnosť predajcu.
Z pohľadu spotrebiteľa nové nariadenie znamená koniec hromadenia nepotrebného odpadu a ľahšiu recykláciu vďaka obmedzeniu problematických plastov a výplňových materiálov. Európske štandardy zároveň posunú trh k udržateľnejším a v mnohých prípadoch opakovane použitelným obalom.
Nové pravidlá PPWR tak prinášajú zásadné zmeny pre celý e-commerce sektor s dôrazom na ekologicky šetrnejšie a transparentnejšie balenie, ktoré sa dotknú obchodníkov aj spotrebiteľov v celej Európe.
Zdroj: SITA.sk - Koniec bublinkových fólií či polystyrénových výplní. E-shopy budú musieť baliť tovar po novom © SITA Všetky práva vyhradené.
