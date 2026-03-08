Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alan, Alana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. marca 2026

Koniec bublinkových fólií či polystyrénových výplní. E-shopy budú musieť baliť tovar po novom


Tagy: E-commerce E-shopy Obaly Odpad Recyklácia

Európska únia pripravila nové nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré výrazne ovplyvní e-commerce segment v Európe. Zmeny vstúpia do platnosti už v auguste 2026 a zavádzajú prísne požiadavky na ...



Zdieľať
gettyimages 1932105790 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia pripravila nové nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), ktoré výrazne ovplyvní e-commerce segment v Európe. Zmeny vstúpia do platnosti už v auguste 2026 a zavádzajú prísne požiadavky na certifikáciu obalov, ich technickú dokumentáciu a zákaz niektorých škodlivých látok ako PFAS vo vybraných produktoch. Cieľom je zamedziť používanie nerecyklovateľných materiálov, ako sú bublinkové fólie či polystyrénové výplne, čo prinúti e-shopy optimalizovať balenie tovaru.


Najvážnejší zásah však nastane od 1. januára 2030, keď pomer prázdneho priestoru v prepravnom balení nesmie prekročiť 50 % vrátane výplní. Tento limit má predísť nadmernému používaniu neekologických a zbytočne veľkých obalov, ktoré sú zdrojom odpadu a zvyšujú náklady na dopravu a emisie. Ondřej Hnát, Chief Commercial Officer Heureka Group, upozorňuje, že hoci táto povinnosť platí od roku 2030, už teraz je nevyhnutné reagovať a plánovať zmeny.

Ochrana domácich predajcov


Nariadenie PPWR má aj strategický rozmer v boji proti nekalým praktikám ázijských online predajcov, ktorí často exportujú balíky v jednorazových nerecyklovateľných plastových obaloch. Prísne európske normy pomôžu chrániť domácich predajcov a podporia transparentnosť a environmentálnu zodpovednosť v online predaji.

Pre menších obchodníkov je k dispozícii iniciatíva Udržateľný e-shop, ktorú zastrešuje Heureka v spolupráci s Asociáciou spoločenskej zodpovednosti a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. E-shopy môžu prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka bezplatne zistiť svoju úroveň plnenia ESG princípov a pripraviť sa na legislatívne zmeny. Zároveň môžu získať certifikát, ktorý spotrebiteľom zaručuje ekologickú zodpovednosť a dôveryhodnosť predajcu.

Zásadné zmeny pre celý sektor


Z pohľadu spotrebiteľa nové nariadenie znamená koniec hromadenia nepotrebného odpadu a ľahšiu recykláciu vďaka obmedzeniu problematických plastov a výplňových materiálov. Európske štandardy zároveň posunú trh k udržateľnejším a v mnohých prípadoch opakovane použitelným obalom.

Nové pravidlá PPWR tak prinášajú zásadné zmeny pre celý e-commerce sektor s dôrazom na ekologicky šetrnejšie a transparentnejšie balenie, ktoré sa dotknú obchodníkov aj spotrebiteľov v celej Európe.


Zdroj: SITA.sk - Koniec bublinkových fólií či polystyrénových výplní. E-shopy budú musieť baliť tovar po novom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: E-commerce E-shopy Obaly Odpad Recyklácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Stereotypy brzdia kariérny rast žien a pretrváva fenomén trestu za materstvo, upozorňujú odborári
<< predchádzajúci článok
Európa vlnou regulácií oslabuje firmy, Klub 500 volá po aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 