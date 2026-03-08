|
Nedeľa 8.3.2026
Meniny má Alan, Alana
Denník - Správy
08. marca 2026
Stereotypy brzdia kariérny rast žien a pretrváva fenomén trestu za materstvo, upozorňujú odborári
Na slovenskom pracovnom trhu pretrváva fenomén takzvaného trestu za materstvo. Súčasná rodinná politika na Slovensku je nastavená skôr na dočasnú podporu príjmu, než na systémové budovanie podmienok pre udržanie ...
8.3.2026 (SITA.sk) - Na slovenskom pracovnom trhu pretrváva fenomén takzvaného trestu za materstvo. Súčasná rodinná politika na Slovensku je nastavená skôr na dočasnú podporu príjmu, než na systémové budovanie podmienok pre udržanie kariéry. Výsledkom je, že matky s malými deťmi čelia výrazne nižšej miere zamestnanosti a po návrate do práce často narážajú aj na mzdovú penalizáciu.
Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien (MDŽ) predstavila publikáciu Slovenský trh práce trestá za materstvo.
Spomínaná analýza podľa KOZ odhaľuje, že Slovensko stále zápasí s hlboko zakorenenými stereotypmi a systémovými bariérami, ktoré brzdia nielen kariérny rast žien, ale v konečnom dôsledku aj hospodársku prosperitu celej krajiny.
Odbory priblížili, že podľa aktuálnych dát Eurobarometra až 77 % Slovákov a 65 % Sloveniek stále považuje starostlivosť o domácnosť za najdôležitejšiu úlohu ženy, zatiaľ čo drvivá väčšina populácie vníma muža primárne ako živiteľa rodiny. „Takéto vnímanie úloh vytvára prostredie, v ktorom je nadanie a potenciál ženskej polovice populácie nedostatočne využitý, čo je z ekonomického hľadiska neefektívne,“ pripomenulo KOZ.
Odbory tiež upozornili, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v poslednom období opätovne rastú, čo považujú za jasný signál pre potrebu legislatívnych zmien. Riešením podľa KOZ nie sú len finančné príspevky, ale predovšetkým investície do dostupnej infraštruktúry starostlivosti o deti a zmena paradigmy rodinnej politiky, ktorá by materstvo vnímala ako prirodzenú súčasť životného cyklu, nie ako prekážku v profesionálnom raste.
KOZ pripomenulo, že plne podporujú implementáciu európskej smernice o transparentnosti odmeňovania a presadzujú prijatie zákona, ktorý je práve v legislatívnom procese.
„Nová legislatíva reaguje na alarmujúci fakt, že ženy na Slovensku zarábajú o 16 % menej ako muži. Návrh zákona, ktorý prináša povinné reportovanie mzdových rozdielov a rodovo neutrálne hodnotenie práce, vnímame ako kľúčový zlom. Odbory budú dôsledne dohliadať na to, aby zamestnávatelia tieto nové povinnosti neobchádzali a aby sa mzdové rozdiely nad 5 % okamžite a spravodlivo korigovali. Spravodlivé odmeňovanie nie je benefit, ale základné právo,“ uviedla prezidenta KOZ SR Monika Uhlerová.
