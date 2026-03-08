Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alan, Alana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. marca 2026

Stereotypy brzdia kariérny rast žien a pretrváva fenomén trestu za materstvo, upozorňujú odborári


Tagy: MDŽ Medzinárodný deň žien Rodová rovnosť Rodové rozdiely Trh práce

Na slovenskom pracovnom trhu pretrváva fenomén takzvaného trestu za materstvo. Súčasná rodinná politika na Slovensku je nastavená skôr na dočasnú podporu príjmu, než na systémové budovanie podmienok pre udržanie ...



Zdieľať
6490126d32a62262260509 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) - Na slovenskom pracovnom trhu pretrváva fenomén takzvaného trestu za materstvo. Súčasná rodinná politika na Slovensku je nastavená skôr na dočasnú podporu príjmu, než na systémové budovanie podmienok pre udržanie kariéry. Výsledkom je, že matky s malými deťmi čelia výrazne nižšej miere zamestnanosti a po návrate do práce často narážajú aj na mzdovú penalizáciu.


Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien (MDŽ) predstavila publikáciu Slovenský trh práce trestá za materstvo.

Muž živiteľ a žena domáca


Spomínaná analýza podľa KOZ odhaľuje, že Slovensko stále zápasí s hlboko zakorenenými stereotypmi a systémovými bariérami, ktoré brzdia nielen kariérny rast žien, ale v konečnom dôsledku aj hospodársku prosperitu celej krajiny.

Odbory priblížili, že podľa aktuálnych dát Eurobarometra až 77 % Slovákov a 65 % Sloveniek stále považuje starostlivosť o domácnosť za najdôležitejšiu úlohu ženy, zatiaľ čo drvivá väčšina populácie vníma muža primárne ako živiteľa rodiny. „Takéto vnímanie úloh vytvára prostredie, v ktorom je nadanie a potenciál ženskej polovice populácie nedostatočne využitý, čo je z ekonomického hľadiska neefektívne,“ pripomenulo KOZ.

Odbory tiež upozornili, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v poslednom období opätovne rastú, čo považujú za jasný signál pre potrebu legislatívnych zmien. Riešením podľa KOZ nie sú len finančné príspevky, ale predovšetkým investície do dostupnej infraštruktúry starostlivosti o deti a zmena paradigmy rodinnej politiky, ktorá by materstvo vnímala ako prirodzenú súčasť životného cyklu, nie ako prekážku v profesionálnom raste.

Transparentnosť odmeňovania


KOZ pripomenulo, že plne podporujú implementáciu európskej smernice o transparentnosti odmeňovania a presadzujú prijatie zákona, ktorý je práve v legislatívnom procese.

„Nová legislatíva reaguje na alarmujúci fakt, že ženy na Slovensku zarábajú o 16 % menej ako muži. Návrh zákona, ktorý prináša povinné reportovanie mzdových rozdielov a rodovo neutrálne hodnotenie práce, vnímame ako kľúčový zlom. Odbory budú dôsledne dohliadať na to, aby zamestnávatelia tieto nové povinnosti neobchádzali a aby sa mzdové rozdiely nad 5 % okamžite a spravodlivo korigovali. Spravodlivé odmeňovanie nie je benefit, ale základné právo,“ uviedla prezidenta KOZ SR Monika Uhlerová.


Zdroj: SITA.sk - Stereotypy brzdia kariérny rast žien a pretrváva fenomén trestu za materstvo, upozorňujú odborári © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MDŽ Medzinárodný deň žien Rodová rovnosť Rodové rozdiely Trh práce
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH uznesením odmietlo spoluprácu so súčasnou koalíciou, po voľbách chce vymeniť Ficovu vládu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Koniec bublinkových fólií či polystyrénových výplní. E-shopy budú musieť baliť tovar po novom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 