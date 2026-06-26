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 24hod.sk    Ekonomika

26. júna 2026

Uhlerová zostáva na čele KOZ SR, odbory varujú pred dopadmi digitalizácie práce


Tagy: Automatizácia demografické zmeny Digitalizácia Odborári Trh práce Umelá inteligencia

Odborári na 12. zjazde riešili digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny. Prezidentkou



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26.6.2026 (SITA.sk) - Odborári na 12. zjazde riešili digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny.


Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR ostáva Monika Uhlerová. Za nového viceprezidenta bol zvolený Milan Kuruc. Rozhodli o tom delegáti na štvrtkovom zjazde KOZ SR, ktorí zároveň schválili predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo štyroch na päť rokov. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.

Prijatie kľúčovej rezolúcie


Odborári na svojom dvanástom zjazde zároveň prijali kľúčovú rezolúciu, ktorá reaguje na digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny. Odbory v nej deklarujú, že budúcnosť trhu práce nesmie byť postavená na oslabovaní sociálnych práv ani na prenášaní nákladov zmien na plecia pracujúcich.

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Vstupujeme do éry, ktorá prinesie štrukturálne zmeny do celého sveta práce. Našou úlohou je zabezpečiť, aby technologický pokrok a zelená transformácia slúžili ľuďom, ale nie na úkor ich dôstojnosti, zdravia či ekonomického bezpečia. Budúcnosť slovenskej ekonomiky musí stáť na férovom odmeňovaní, silnom sociálnom štáte a rovnosti príležitostí pre všetkých," uviedla prezidentka KOZ Uhlerová.

Spravodlivé odmeňovanie a boj s nerovnosťou


V schválenej rezolúcii delegáti zjazdu adresovali jasné požiadavky slovenskej vláde, ale aj zamestnávateľom a verejným inštitúciám. Medzi ich hlavné priority patrí spravodlivé odmeňovanie a boj s nerovnosťou. Podľa odborárov rast miezd musí striktne reflektovať rast životných nákladov. „KOZ SR bude dôrazne tlačiť na odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní a akejkoľvek formy diskriminácie na pracoviskách,“ prízvukovali odborári.

Podpora inovácií musí ísť podľa KOZ ruka v ruke s ochranou duševného zdravia, rešpektovaním práva na súkromie a postupným skracovaním pracovného času tam, kde to technologický rozvoj a rast produktivity dovoľujú. Silný dôraz sa podľa odborov kladie aj na efektívnejšie zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. KOZ tiež požaduje zabezpečenie pevných sociálnych garancií pre zamestnancov pracujúcich v atypických alebo neistých formách zamestnania a ochranu práv pri využívaní umelej inteligencie a digitálnych technológií. Posilniť treba podľa nich aj sociálny dialóg, zvýšiť pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, zabezpečiť nekompromisnú ochranu práva na štrajk a garanciu rovnakého postavenia odborov ako kľúčového partnera pri tvorbe legislatív a verejných politík.


Zdroj: SITA.sk - Uhlerová zostáva na čele KOZ SR, odbory varujú pred dopadmi digitalizácie práce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automatizácia demografické zmeny Digitalizácia Odborári Trh práce Umelá inteligencia
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