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26. júna 2026
Uhlerová zostáva na čele KOZ SR, odbory varujú pred dopadmi digitalizácie práce
Odborári na 12. zjazde riešili digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny. Prezidentkou
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26.6.2026 (SITA.sk) - Odborári na 12. zjazde riešili digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny.
Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR ostáva Monika Uhlerová. Za nového viceprezidenta bol zvolený Milan Kuruc. Rozhodli o tom delegáti na štvrtkovom zjazde KOZ SR, ktorí zároveň schválili predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo štyroch na päť rokov. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.
Odborári na svojom dvanástom zjazde zároveň prijali kľúčovú rezolúciu, ktorá reaguje na digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny. Odbory v nej deklarujú, že budúcnosť trhu práce nesmie byť postavená na oslabovaní sociálnych práv ani na prenášaní nákladov zmien na plecia pracujúcich.
„Vstupujeme do éry, ktorá prinesie štrukturálne zmeny do celého sveta práce. Našou úlohou je zabezpečiť, aby technologický pokrok a zelená transformácia slúžili ľuďom, ale nie na úkor ich dôstojnosti, zdravia či ekonomického bezpečia. Budúcnosť slovenskej ekonomiky musí stáť na férovom odmeňovaní, silnom sociálnom štáte a rovnosti príležitostí pre všetkých," uviedla prezidentka KOZ Uhlerová.
V schválenej rezolúcii delegáti zjazdu adresovali jasné požiadavky slovenskej vláde, ale aj zamestnávateľom a verejným inštitúciám. Medzi ich hlavné priority patrí spravodlivé odmeňovanie a boj s nerovnosťou. Podľa odborárov rast miezd musí striktne reflektovať rast životných nákladov. „KOZ SR bude dôrazne tlačiť na odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní a akejkoľvek formy diskriminácie na pracoviskách,“ prízvukovali odborári.
Podpora inovácií musí ísť podľa KOZ ruka v ruke s ochranou duševného zdravia, rešpektovaním práva na súkromie a postupným skracovaním pracovného času tam, kde to technologický rozvoj a rast produktivity dovoľujú. Silný dôraz sa podľa odborov kladie aj na efektívnejšie zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. KOZ tiež požaduje zabezpečenie pevných sociálnych garancií pre zamestnancov pracujúcich v atypických alebo neistých formách zamestnania a ochranu práv pri využívaní umelej inteligencie a digitálnych technológií. Posilniť treba podľa nich aj sociálny dialóg, zvýšiť pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, zabezpečiť nekompromisnú ochranu práva na štrajk a garanciu rovnakého postavenia odborov ako kľúčového partnera pri tvorbe legislatív a verejných politík.
Zdroj: SITA.sk - Uhlerová zostáva na čele KOZ SR, odbory varujú pred dopadmi digitalizácie práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR ostáva Monika Uhlerová. Za nového viceprezidenta bol zvolený Milan Kuruc. Rozhodli o tom delegáti na štvrtkovom zjazde KOZ SR, ktorí zároveň schválili predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo štyroch na päť rokov. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.
Prijatie kľúčovej rezolúcie
Odborári na svojom dvanástom zjazde zároveň prijali kľúčovú rezolúciu, ktorá reaguje na digitalizáciu, automatizáciu, nástup umelej inteligencie, klimatickú transformáciu a demografické zmeny. Odbory v nej deklarujú, že budúcnosť trhu práce nesmie byť postavená na oslabovaní sociálnych práv ani na prenášaní nákladov zmien na plecia pracujúcich.
„Vstupujeme do éry, ktorá prinesie štrukturálne zmeny do celého sveta práce. Našou úlohou je zabezpečiť, aby technologický pokrok a zelená transformácia slúžili ľuďom, ale nie na úkor ich dôstojnosti, zdravia či ekonomického bezpečia. Budúcnosť slovenskej ekonomiky musí stáť na férovom odmeňovaní, silnom sociálnom štáte a rovnosti príležitostí pre všetkých," uviedla prezidentka KOZ Uhlerová.
Spravodlivé odmeňovanie a boj s nerovnosťou
V schválenej rezolúcii delegáti zjazdu adresovali jasné požiadavky slovenskej vláde, ale aj zamestnávateľom a verejným inštitúciám. Medzi ich hlavné priority patrí spravodlivé odmeňovanie a boj s nerovnosťou. Podľa odborárov rast miezd musí striktne reflektovať rast životných nákladov. „KOZ SR bude dôrazne tlačiť na odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní a akejkoľvek formy diskriminácie na pracoviskách,“ prízvukovali odborári.
Podpora inovácií musí ísť podľa KOZ ruka v ruke s ochranou duševného zdravia, rešpektovaním práva na súkromie a postupným skracovaním pracovného času tam, kde to technologický rozvoj a rast produktivity dovoľujú. Silný dôraz sa podľa odborov kladie aj na efektívnejšie zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. KOZ tiež požaduje zabezpečenie pevných sociálnych garancií pre zamestnancov pracujúcich v atypických alebo neistých formách zamestnania a ochranu práv pri využívaní umelej inteligencie a digitálnych technológií. Posilniť treba podľa nich aj sociálny dialóg, zvýšiť pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, zabezpečiť nekompromisnú ochranu práva na štrajk a garanciu rovnakého postavenia odborov ako kľúčového partnera pri tvorbe legislatív a verejných politík.
Zdroj: SITA.sk - Uhlerová zostáva na čele KOZ SR, odbory varujú pred dopadmi digitalizácie práce © SITA Všetky práva vyhradené.
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