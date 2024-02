Koniec švédskej odysey v maďarskom parlamente? Fidesz podporí ich členstvo v NATO, možno už v pondelok

Koniec 18-mesačného čakania?

Spor so Švédskom sa blíži ku koncu

20.2.2024 (SITA.sk) - Maďarský parlament by mohol hlasovať o ratifikácii členstva Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy už v pondelok.Šéf parlamentného klubu vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok v liste predsedovi parlamentu požiadal o naplánovanie hlasovania na otvárací deň jarnej schôdze parlamentu, ktorá sa začína v pondelok. Politik sa vyjadril, že Fidesz, ktorý opakovane takéto hlasovanie blokoval, podporí švédske členstvo v NATO.Hlasovanie by viedlo ku koncu viac ako 18-mesačného čakania a odkladania zo strany maďarskej vlády, ktoré frustrovalo ďalších spojencov v obrannej aliancii. Maďarsko je jediný člen NATO, ktorý ešte neratifikoval švédske prístupové protokoly. Na to, aby sa aliancia rozšírila o nového člena je potrebný súhlas všetkých existujúcich členov.V nedeľu nadstranícka skupina amerických senátorov navštívila Maďarsko a oznámila, že predložia spoločnú rezolúciu ich Kongresu, ktorá odsudzuje údajné oslabovanie demokracie v krajine a vyzýva maďarského premiéra Viktora Orbána , aby čo najskôr dali zelenú Švédsku v NATO.Samotný Orbán v sobotu naznačil, že švédskej odysey v maďarskom parlamente bude čoskoro koniec. „Je dobrou správou, že náš spor so Švédskom sa blíži ku koncu. Na začiatku jarného zasadnutia parlamentu smerujeme k ratifikácii vstupu Švédska do NATO,“ povedal počas prejavu v Budapešti.Švédsky minister obrany Pål Jonson správy o hlasovaní v Budapešti pochválil s tým, že je to smer, „ ktorý je veľmi vítaný“