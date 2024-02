Unilabs Slovensko bol ocenený medzi najlepšími zamestnávateľmi v odvetví zdravotníctva

20.2.2024 (SITA.sk) - Unilabs, popredný medzinárodný poskytovateľ diagnostických služieb, s potešením oznamuje, že sa zaradil medzi päť najžiadanejších zamestnávateľov na Slovensku v kategórii nemocníc a zdravotnej starostlivosti. Unilabs si túto pozíciu zabezpečil pri svojej prvej účasti v ankete Najzamestnávateľ 2023, do ktorej sa zapojilo bezprecedentných 131-tisíc respondentov."Naši zamestnanci spoločne každý rok ovplyvnia milióny životov a my sme nadšení, že respondenti ankety ocenili našu vedeckú výnimočnosť, pracovnú etiku a kultúru," povedal Stanislav Čársky, Country Manager spoločnosti Unilabs Slovensko. "Sme hrdí na to, že v rámci našej organizácie vytvárame kultúru zmysluplnosti, ambícií a profesionálneho rozvoja a spoločne pracujeme na poskytovaní výnimočnej starostlivosti pacientom."Faktory ako povesť spoločnosti, kolektívny duch či príležitosti na vzdelávanie medzi respondentmi ankety prevážili aj platové ohodnotenie.Personálna riaditeľka spoločnosti, Shalinee Basak povedala: "Unilabs ponúka rôzne kariérne príležitosti pre talentovaných ľudí na celom svete v laboratórnych, patologických, zobrazovacích a ďalších diagnostických segmentoch, ako aj pri všetkých kľúčových obchodných funkciách. Toto ocenenie je dôkazom našej jedinečnej kultúry a skutočnosti, že Unilabs je jednoducho skvelým miestom na prácu," dodala.Anketu Najzamestnávateľ organizuje spoločnosť Alma Career (predtým Profesia), popredný sprostredkovateľ pracovných miest v Európe. Respondenti boli najmä z vekovej kategórie 35-49 rokov a prevažne z Bratislavského kraja. Takmer polovica hlasujúcich má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.Pri hodnotení bola tento rok použitá nová metodika, ktorá okrem interných a externých hlasov zohľadňovala aj dáta z Profesia.sk a názor odbornej poroty.Informačný servis