Matovičovo hnutie kritizuje ľahostajnosť vlády vo veci ľudských práv. Šokovalo ich aj zrušenie dotačnej výzvy (video)

20.2.2024 (SITA.sk) - Vláde sú ľudské práva ukradnuté. Vyhlásila to poslankyňa Anežka Škopová ( hnutie Slovensko ) a vyjadrila svoje obavy nad konaním vlády, ktorá zastavila dotačnú výzvu na podporu mimovládnych projektov v oblasti ľudských práv. Zrušenie tejto výzvy tesne pred plánovaným vypočutím žiadateľov a bez akéhokoľvek vysvetlenia je podľa poslankyne znepokojivým krokom.„Pri trestnom zákone mal Robert Fico Smer-SD ) plné ústa porušovania práv obvinených ľudí. No pokiaľ už ide o práva bežných ľudí, tak vláda vysiela jasný signál, že ich práva sú im ukradnuté," zdôraznila Škopová.Podľa poslankyne by mal štát vždy hľadať spôsoby, ako ľudské práva upevňovať, no zastavenie dotácií pre tieto projekty znamenajú rezignáciu štátu na podporu ľudských práv. Škopová súčasne vyzvala vládu, aby čo najskôr obnovila dotačnú výzvu na podporu projektov v oblasti ľudských práv a poskytla vysvetlenia dôvodov zrušenia tento výzvy. Ako Škopová spresnila, bol to jediný štátny program na podporu projektov v tejto oblasti.„Na boj proti rasizmu, xenofóbii či antisemitizmu bolo vyčlenených vyše 770-tisíc eur. Týmto rozhodnutím vlády budú všetky tieto projekty zastavené. Týka sa to aj organizácií, ktoré sa venujú prevencii šikany na školách, a to najmä dnes, keď vidíme, ako sa situácia na školách zhoršuje. Je potrebné vytvárať na školách inkluzívne prostredie, v ktorom sa môžu všetky deti cítiť bezpečne," uviedla poslankyňa.Pripomenula, že sa Slovensko len nedávno stalo svedkom prípadu chlapca, ktorý si pre šikanu siahol na život. Poslanec Peter Pollák ml. (hnutie Slovensko) je presvedčený, že minister Boris Susko (Smer-SD) zrušil výzvu na rozkaz Fica.„Fico nás každým jedným krokom presviedča, že je stále väčším a väčším rasistom," vyhlásil poslanec s tým, že Ficovi záleží len na ľudských právach pri osobách, ktoré majú kriminálnu minulosť. Ako poslanec zdôraznil, dotácia mala slúžiť pre organizácie, ktoré edukujú a častokrát suplujú štát v ochrane a zachovávaní ľudských práv.„Fico týmto krokom ukázal svoju pravú tvár, a že to v boji za ľudské práva naozaj nemyslí vážne a myslí to vážne iba s ochranou ľudských práv osôb s kriminálnou minulosťou," dodal Pollák.„Fico ešte ako opozičný politik žaloval do Bruselu a vyplakával, že na Slovensku sa porušujú ľudské práva. Samozrejme tým myslel vlastné práva a práva jeho kamarátov, trestne stíhaných zločincov," uviedla poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ) a dodala, že zrušenie výzvy je dôkazom pohŕdania ľudských práv.„Ľudia, ktorí trpia, zažívajú násilie, deje sa im nespravodlivosť, tí ho nezaujímajú. Toto pokrytectvo načasoval v predvečer spomienky na vraždu Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej a ničí posledné zbytky dôvery ľudí v spravodlivý, transparentný a férový systém," vyhlásila Remišová a pokračovala s tým, že Fico za 35 rokov od pádu totality nepochopil jednu základnú vec.„Tak, ako sa nepodarilo komunistom za 40 rokov, tak sa ani jemu nepodarí bez ohľadu na peniaze, represiu a silu, ktorú použije, znásilniť slobodné myslenie ľudí, ktorí sa ním nedajú zastrašiť," uzavrela poslankyňa.