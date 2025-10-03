Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Meniny má Stela
 Z domova

03. októbra 2025

Konsolidácia pripraví BSK minimálne o 4,1 milióna eur, varuje župan Droba – VIDEO


Tagy: konsolidácia verejných financií Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Samosprávy

Konsolidácia pripraví Bratislavský samosprávny kraj (BSK) minimálne o 4,1 milióna eur. V



Zdieľať
predseda bratislavskeho samospravneho kraja bsk juraj droba pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x379 3.10.2025 (SITA.sk) - Konsolidácia pripraví Bratislavský samosprávny kraj (BSK) minimálne o 4,1 milióna eur. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda BSK Juraj Droba. Negatívny dopad vládnych opatrení na samosprávy nepovažuje za férové riešenie. „Myslím si, že samosprávy sa prejavili za posledných päť rokov minimálne trikrát ako tí, ktorí sú schopní riešiť problémy. Som trochu nešťastný z toho, že konsolidácia sa má týkať aj samospráv," skonštatoval.

Štíhly úrad


Predseda BSK je zástancom decentralizácie a stojí si za tým, že samospráva dokáže každé euro investovať veľmi efektívnym spôsobom. Sám pritom neplánuje a nevidí dôvod pre šetrenie na vlastnom úrade.




„Ja mám veľmi štíhly úrad a dobrých ľudí vo vedení, ktorí robia zodpovednú hospodársku politiku," poznamenal s tým, že po nástupe na post župana znížil počet zamestnancov Úradu BSK z približne 250 na 220.


Udržateľné dlhy


Napriek negatívnemu dopadu konsolidácie na rozpočet kraja sa pozerá na budúcnosť BSK realisticky.
Budeme sa snažiť robiť všetko to, čo sa nám za tie peniaze podarí urobiť a dokonca pozeráme na to aj tak kreatívne, že hľadáme súkromné zdroje v súkromnom sektore.

— Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

BSK podľa Drobu na rozdiel od niektorých samospráv nemá nadmerné úverové zaťaženie. „Dlhy, ktoré máme, sú udržateľné. Prikrývame sa takou perinou, na akú máme," doplnil Droba.



Na otázku prípadného zníženia počtu samosprávnych krajov či zlučovania obcí nemá jednoznačný názor. „Nie som zástancom rušenia krajov, ale ak sa dohodneme celoslovensky na tom, že nám budú stačiť štyri kraje, poďme sa baviť o tom, ako to bude vyzerať," poznamenal. Ako dodal, rozumie tomu, že žiadna obec nechce zaniknúť, ale pripúšťa alternatívu, že by napríklad menšie obce mali spoločný stavebný úrad či úrad životného prostredia.


>>> Celý rozhovor SITA s Jurajom Drobom




Zdroj: SITA.sk - Konsolidácia pripraví BSK minimálne o 4,1 milióna eur, varuje župan Droba – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

