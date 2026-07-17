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17. júla 2026

Konšpiráciami o manipulovaní chce Trump ovplyvniť voľby. Americké televízie odmietli vysielať jeho príhovor


Tagy: Americké voľby Americký prezident Konšpirácie

Demokratický senátor Dick Durbin nazval prejav „nebezpečným pokusom o oživenie vyvrátených lží s cieľom podkopať budúce voľby ešte predtým, než bude odovzdaný jediný hlas“.



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trump_speech_48378 676x449 17.7.2026 (SITA.sk) - Demokratický senátor Dick Durbin nazval prejav „nebezpečným pokusom o oživenie vyvrátených lží s cieľom podkopať budúce voľby ešte predtým, než bude odovzdaný jediný hlas“.


Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v priamom televíznom prenose oživil rozsiahle a nepodložené konšpirácie o podvodoch a čínskom zasahovaní do amerických volieb. Vyslal tým jasný varovný signál pred novembrovými voľbami do Kongresu, ktoré by Republikáni pre pokles prezidentovej popularity mohli s veľkou pravdepodobnosťou prehrať. Podľa analytikov išlo o prípravu na spochybnenie volebného výsledku.

Ukradnuté voľby


Už nikdy sa nesmieme prizerať ukradnutým voľbám,“ povedal Trump v súvislosti so svojou prehrou v roku 2020 s demokratom Joeom Bidenom v príhovore k národu, ktorý sa vysielal v hlavnom vysielacom čase z Bieleho domu.

Prezident v ňom vykreslil americký volebný systém ako nebezpečne zraniteľný a vyzval zákonodarcov, aby prijali nové opatrenia na obmedzenie hlasovania vrátane foto identifikácie pri voľbách a obmedzenia hlasovania poštou, ktoré však nemajú podporu ani v jeho vlastnej Republikánskej strane.

Čínska stopa


Uviedol, že odtajní spravodajské informácie, ktoré podľa neho dokazujú, že Čína nezákonne získala 220 miliónov amerických voličských záznamov. „Počas rokov, počnúc volebným cyklom 2020, Čínska ľudová republika uskutočnila to, čo sa považuje za najväčšie narušenie volebných údajov v histórii,“ vyhlásil.

Trump tiež tvrdil, že pred novembrovými voľbami do Senátu je v štyroch štátoch zaregistrovaných viac než 250 000 voličov bez amerického občianstva.

Televízie odmietli prejav vysielať naživo


Prezident následne zaútočil na televízne stanice ABC a NBC, ktoré odmietli prerušiť vysielanie, aby jeho prejav odvysielali naživo, a bez dôkazov naznačil, že sa podieľajú na pokusoch o manipuláciu volieb. „Oni a ďalší v médiách sú súčasťou sprisahania,“ povedal. „Podvod tohto rozsahu by mal viesť k odobratiu ich licencií.

Trumpove tvrdenie, že voľby v roku 2020 boli zmanipulované, nebolo nikdy preukázané. Napriek viac než 60 žalobám v tejto veci sa nepodarilo nájsť žiadne dôkazy a nebol vynesený žiadny verdikt, ktorý by potvrdil volebný podvod. Opakované prepočítavanie hlasov, audity a ani jeho vlastné ministerstvo spravodlivosti nenašli žiadne dôkazy.

Obohratá pesnička


Odborník na volebné právo Rick Hasen z UCLA označil Trumpove slová za „tie isté staré nepodložené a prekvapivo slabé tvrdenia o zraniteľnosti amerických volieb“. Dodal, že išlo o „unavený prejav s recyklovanými a vyvrátenými tvrdeniami“, ktorý podľa neho nič nemení na tom, ako sa americké voľby budú organizovať.

Demokratický senátor Dick Durbin nazval prejav „nebezpečným pokusom o oživenie vyvrátených lží s cieľom podkopať budúce voľby ešte predtým, než bude odovzdaný jediný hlas“.

Bývalý právnik Trumpovho Bieleho domu Ty Cobb pre PBS uviedol, že podľa neho bol prejav „prípravou na vyhlásenie núdzového stavu v čase volieb“ a že nasadenie imigračných úradníkov pri volebných miestnostiach je „prakticky isté“.

Strach z impeachmentu


Trump sa zo svojou porážkou z roku 2020 nikdy nezmieril. Mesiace po voľbách vyzýval svojich podporovateľov, aby prišli do Washingtonu, predtým než dav 6. januára 2021 vtrhol do budovy Kapitolu.

Ak by demokrati v novembri získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, mohol by čeliť tretiemu impeachmentu. Počas svojho prvého funkčného obdobia bol obžalovaný dvakrát vrátane obvinenia z podnecovania útoku zo 6. januára.



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href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-podporovatelov-trumpa-na-kapitol-fotografie/">Útok podporovateľov Trumpa na Kapitol (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Konšpiráciami o manipulovaní chce Trump ovplyvniť voľby. Americké televízie odmietli vysielať jeho príhovor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké voľby Americký prezident Konšpirácie
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