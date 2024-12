Kontrolóri zistili nedostatky v systéme odmeňovania vo verejnoprávnom telerozhlase, odporúčajú komplexnú úpravu pravidiel

Vyplácanie odmien pre riaditeľov

6.12.2024 (SITA.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa pozrel na systém odmeňovania vo verejnoprávnom telerozhlase (bývalom Rozhlase a televízii Slovenska - RTVS, v súčasnosti Slovenskej televízii a rozhlase - STVR ). Identifikoval v ňom nedostatky a odporučil komplexnú úpravu pravidiel a ich premietnutie do kolektívnej zmluvy."Je nevyhnutné upraviť aj položky sadzobníka odmien externých spolupracovníkov a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu. Odmeny externých spolupracovníkov boli nastavené podľa sadzobníka, z ktorého 53 percent položiek nebolo aktualizovaných viac ako desať rokov," upozorňuje NKÚ v súvislosti so svojimi zisteniami.Pri kontrole u verejnoprávneho vysielateľa sa zameral na účinnosť prijatých opatrení po predošlom audite z roku 2021. Preskúmal tiež vyplácanie odmien pre riaditeľov. Rezník od októbra 2020 do júla 2022 (ide o 22 mesiacov) dostal na odmenách vyše 100-tisíc eur. Machaj si od augusta 2022 do júna tohto roka (23 mesiacov) na odmenách odniesol takmer 87-tisíc eur."Finančné odmeny boli vyplatené v súlade so Štatútom RTVS, schválila ich Rada RTVS po splnení stanovených podmienok a boli vyplácané vo štvrťročnom intervale," uvádza NKÚ.NKÚ kontroloval aj dodržiavanie pravidiel pri vyplácaní miezd a odmien zamestnancom na pozíciách riaditeľa sekcie generálneho riaditeľa, riaditeľa sekcie ekonomiky, riaditeľa sekcie marketingu a komunikácie a riaditeľa STV."Odmeňovanie zamestnancov sa riadilo Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou, ktorej súčasťou bol mzdový poriadok. V období júl 2021 až júl 2022 (13 mesiacov) boli v rámci týchto pozícií vyplatené mzdy vrátane odmien, a to vo výške 365-tisíc, pričom bezmála 206-tisíc eur išlo na odmeny," uvádzajú kontrolóri.Za 13 mesiacov, od júna 2023 do júna 2024 dostali títo štyria manažéri na mzdách a odmenách 457-tisíc eur. Odmeny predstavovali takmer 275-tisíc eur. "Vyplatené odmeny boli v súlade so schváleným rozpočtom a generálni riaditelia ich priznali v súlade s internými pravidlami," uviedol NKÚ.V kontrolovanom období bol verejnoprávny telerozhlas financovaný najmä koncesionárskymi poplatkami, príspevkom zo štátneho rozpočtu a príjmami z reklamy. Začiatkom júla 2023 sa spôsob financovania zmenil. Koncesionárske poplatky i príspevok zo štátneho rozpočtu boli zrušené a verejnoprávny vysielateľ začal byť financovaný prostredníctvom nárokovateľného príspevku od štátu vo výške 0,17 percenta HDP. Ten bol začiatkom tohto roka znížený na 0,12 percenta HDP."Povinnosťou štátu je nastaviť udržateľný systém financovania verejnoprávnej inštitúcie, aby dokázala v plnej miere zabezpečiť plnenie zákonných povinností. Nová legislatíva mala priniesť vyššiu predvídateľnosť príjmov televízie a rozhlasu, avšak zníženie výšky príspevku už polroka od prijatia nového zákona prináša so sebou riziká, ktoré sa môžu negatívne premietnuť do programovej štruktúry a plnenia povinností, ktoré má verejnoprávne médium hlavne voči verejnosti," upozorňuje šéf NKÚ Celkové príjmy RTVS mali rastúci charakter, v roku 2023 išlo o 199 miliónov eur, pritom v roku 2021 to bolo necelých 170 miliónov eur. NKÚ upozorňuje, že rástli aj výdavky verejnoprávneho vysielateľa, z bezmála 130 miliónov v roku 2021 na viac ako 174 miliónov v roku 2024."V kontrolovanom období rástol aj počet zamestnancov verejnoprávneho média, a to z 1 526 v roku 2021 na 1 653 v minulom roku. Mzdové náklady patrili k významným nákladovým položkám RTVS a tvorili približne tretinu nákladov," ozrejmuje NKÚ.Za posledné tri roky posilnil verejnoprávny telerozhlas súťažné prostredie pri výbere programov. Pomohol tiež znížiť riziko ich subjektívneho výberu. "Do výroby bolo možné zaradiť len program, ktorý bol v súlade s programovou štruktúrou a schváleným rozpočtom. Posudzovali sa aj kritériá týkajúce sa umeleckej hodnoty projektu, kvality tvorivého spracovania, divácky alebo umelecký potenciál projektu," uvádza NKÚ.Andrassy na margo záverov skonštatoval, že prijaté opatrenia, ktoré odporúčali kontrolóri najmä v oblasti transparentnosti tvorby programu, hospodárneho využívania verejných zdrojov, ale aj finančnej stability inštitúcie, mali pozitívne výsledky."Pred tromi rokmi vedenie televízie upravilo sedem interných smerníc a ich akceptovanie novým manažmentom sa premietlo do pozitívnych záverov auditu. Kontrolou sme neidentifikovali žiadne riziká, ktoré by mohli znižovať proces transparentného a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami," dodal Andrassy.Rovnako ocenil kontinuitu plnenia opatrení napriek personálnej zmene z augusta 2022, keď Jaroslava Rezníka na čele vtedajšej RTVS vystriedal dnes už bývalý riaditeľ Ľuboš Machaj.Napriek pozitívam ale NKÚ upozorňuje, že v kontrolovaných zmluvách zistil aj určité nedostatky. "Napríklad pri výbere a hodnotení štyroch programov (Sieň slávy; Voda spieva; Všade dobre, doma naj; Veľkou lyžicou) neboli dodržané interné predpisy, keď hodnotenie programov nerobili v zmysle pravidiel dvaja dramaturgovia, ale len jeden. V niektorých prípadoch chýbali protokoly o prevzatí audiovizuálnych diel a absentovala aj finančná kontrola vyúčtovania nákladov pri koprodukčnej spolupráci, ako to vyžaduje zákon o finančnej kontrole," ozrejmujú kontrolóri. S vykonávaním kontroly začali ešte pred premenou RTVS na STVR.