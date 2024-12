Nemecká polícia zabránila teroristickému útoku na vianočnom trhu v Augsburgu

6.12.2024 (SITA.sk) - Nemecká polícia zabránila potenciálnemu teroristickému útoku na vianočný trh v Bavorsku po upozornení zo strany zahraničnej spravodajskej služby. Podozrivého 37-ročného muža z Iraku zatkli v stredu večer v ubytovacom zariadení pre žiadateľov o azyl v meste Augsburg. Zatknutie v piatok potvrdil zatknutie hovorca bavorskej polície. Informuje o tom portál Politico, ktorý cituje denník Die Welt.Welt citoval zdroje, podľa ktorých podozrivý na sociálnych sieťach šíril príspevky oslavujúce militantnú organizáciu Islamský štát (IS) a fotografoval vianočný trh v Augsburgu. Údajne hovoril o tom, že chce na trh zaútočiť autom.V roku 2016 sa na berlínskom vianočnom trhu odohral teroristický útok, keď muž s kontaktmi na IS vrazil nákladným autom do davu a zabil 13 ľudí.