Kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺži aj Rakúsko

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Hraničné kontroly na slovenských hraniciach predlžuje aj Rakúsko. Agentúre APA to povedal rakúsky minister vnútra Gerhard Karner , informuje o tom verejnoprávny vysielateľ ORF.Kontroly sa mali pôvodne skončiť v sobotu, no rakúske úrady sa ich rozhodli predĺžiť o 20 dní.Podobný krok ohlásila v stredu aj Česká republika, ktorá rozhodla, že kontroly budú trvať do 28. októbra. Hraničné kontroly česká vláda zaviedla minulý týždeň pre prudký nárast nelegálnej migrácie a zvýšenú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov.Rakúske ministerstvo vnútra sa obávalo, že v dôsledku zavedenia kontrol na českých hraniciach, sa trasy prevádzačov presunú do Rakúska. V koordinácii s českým rezortom vnútra, preto zaviedli kontroly tiež.Predĺženie bolo podľa Karnera nevyhnutné na to, aby natrvalo a dôsledne zmarili špinavé podnikanie prevádzačov. Od zavedenia kontrol podľa ministerstva zadržali osem pašerákov ľudí, ktorí sa pokúšali prejsť zo Slovenska do Rakúska.