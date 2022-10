Ruská armáda čelí dileme pre obmedzený počet zásobovacích trás. Podľa Britov sa mobilizujú okolo Chersonu, aby stabilizovali front

6.10.2022 - Ukrajinská armáda podľa britského ministerstva obrany 2. októbra začala novú fázu ofenzívy v oblasti prístavného mesta Cherson na juhu Ukrajiny a dokázala ruské sily zatlačiť 20 kilometrov."Ukrajinskí vojaci dosiahli územné zisky na východnom brehu rieky Inhulec a na západnom brehu rieky Dnipro, ale ešte neohrozujú ruské hlavné obranné pozície," uviedol britský rezort obrany v aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine. Informuje o tom portál news.sky.com.Avšak poškodené komunikácie cez rieku Dnipro zostávajú pre ruské sily jednou z mála ciest na zásobovanie. Rusko podľa britského rezortu obrany čelí dileme vzhľadom na to, že má obmedzený počet zásobovacích trás. Mohlo by svoje sily stiahnuť, ale „politickým imperatívom bude zostať a brániť sa“, predpokladá ministerstvo obrany Veľkej Británie.Rusko presunulo väčšinu svojich vážne poddimenzovaných výsadkových síl na obranu Chersonu. „Preto Rusko teraz má k dispozícii len málo dodatočných vysoko kvalitných rýchlo nasaditeľných síl na stabilizáciu frontu. Pravdepodobne má v úmysle nasadiť do tohto sektora zmobilizovaných záložníkov,“ dodáva správa britského rezortu obrany.