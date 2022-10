Nepomôžu vám ani lietadlá Šáhid, už ste prehrali. Odkázal Zelenskyj ruským okupantom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.10.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že žiadne zbrane, vrátane iránskych bezpilotných lietadiel Šáhid, nepomôžu okupantom vyhrať vojnu. Uviedol to v prejave, počas ktorého prešiel i do ruštiny, aby sa prihovoril ruským okupantom.„Aj keď niekde vo svete nájdete nejakú inú zbraň s rovnakým 'prirodzeným' názvom pre váš 'ruský svet', ako sú tieto iránske 'šáhidy', ktorými sa snažíte bombardovať naše mestá, ako napríklad Bilu Cerkvu, aj tak vám to nepomôže. Už ste totiž prehrali,“ povedal Zelenskyj.Dodal, že na rozdiel od ukrajinskej spoločnosti, ktorá má dobrú morálku, v ruskej spoločnosti sa dejú procesy vedúce k „sebadeštrukcii“. „Ukrajinci vedia, za čo bojujú. A čoraz viac občanov Ruska si uvedomuje, že musia zomrieť len preto, že jeden človek nechce zastaviť vojnu. Je jasné, kto vyhrá,“ zdôraznil Zelenskyj.