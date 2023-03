Konvektomaty Miele sa vďaka technológii HydroClean čistia úplne samé

Automatické čistenie pre žiarivo čisté ohrevné priestory



Prístroje majú k dispozícii viac ako 200 automatických programov



Špeciálne vyvinutý tekutý čistiaci prostriedok pre trvalý lesk

Programová rozmanitosť pre tvorivý pôžitok

*Aplikácia Miele je doplnkovou digitálnou ponukou spoločnosti Miele. Všetky smart aplikácie umožňuje systém Miele@home. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

*Aplikácia Miele je doplnkovou digitálnou ponukou spoločnosti Miele. Všetky smart aplikácie umožňuje systém Miele@home. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

20.3.2023 (SITA.sk) -Mala by sa napríklad ryba alebo zelenina pripravovať v pare alebo predsa len piecť klasicky v rúre? Alebo je snáď najlepšia kombinácia oboch spôsobov, teda aby bol chlieb na povrchu chrumkavý a vo vnútri nadýchaný - alebo ak sa má podariť skvele šťavnatý a krehký "roastbeef"? Pri konvektomatoch Miele sú k dispozícii všetky tri možnosti, pretože kombinujú prvotriedne vybavenú pečúcu aj parnú rúru. Možnosti použitia konvektomatu Miele sú rozmanité, od šetrného rozmrazovania cez varenie metódou sous-vide až po prípravu jogurtu alebo odšťavovania ovocia.Vynikajúce výsledky dosahuje napríklad funkcia kombinovanej prípravy, ktorá spája bežné spôsoby ohrevu s pridanou vlhkosťou. Užívatelia môžu sami definovať jednotlivé kroky prípravy pokrmu, a to nastavením parametrov, ako sú prevádzkový spôsob, teplota, čas a vlhkosť v ohrevnom priestore. Okrem toho môžu tiež využiť niektorý z viac ako 200 automatických programov, napríklad na prípravu pokrmov z mäsa, rôznych druhov ryže, chlebov alebo dokonca dezertov, ako napr. cisársky trhanec. Výsledok prípravy je možné samozrejme individuálne upravovať.Po potešení z varenia však nastáva čistenie spotrebiča - a koho by to bavilo? Tuk a zvyšky pokrmov môžu navyše znečistiť nerezový ohrevný priestor a časom ho znehodnotiť. S novou samočistiacou funkciou HydroClean od Miele patrí teraz ťažké ručné čistenie minulosti. Dokonca aj pripečené zvyšky jedla sa takto úplne a bez námahy odstránia. Ohrevný priestor si tak zachová svoju hodnotu a vzhľad stále ako nový.Po vybratí všetkého príslušenstva sa v prvom kroku tekutý čistiaci prostriedok, špeciálne vyvinutý spoločnosťou Miele, naleje do sitka na dne spotrebiča. Potom sa automaticky zmieša s čistou vodou, prečerpáva sa k stropu konvektomatu a odtiaľ sa cez rotujúci kotúč rovnomerne distribuuje do ohrevného priestoru. Tým sa nečistoty rozpustia a uvoľnia. Prístroj tento proces niekoľkokrát zopakuje a potom penovú zmes opláchne a odčerpá. Pokiaľ sa ešte vyskytujú prípadné posledné zvyšky nečistôt, možno ich bez námahy zotrieť, podobne ako po pyrolýze v rúrach na pečenie Miele. Posledným krokom je krátka fáza sušenia. Čistenie pomocou funkcie HydroClean sa odporúča každé tri mesiace, v prípade zvlášť intenzívneho používania, napríklad pri častom pečení mäsa alebo grilovaní, častejšie.Nová generácia konvektomatov Miele ponúka samozrejme aj osvedčené komfortné parametre, ktoré zákazníci Miele už poznajú z úspešnej rady predchádzajúcich modelov. Pri príprave v pare sa jedná o rýchle zahriatie a varenie, rovnako ako rovnomerné rozptýlenie pary. To zaisťuje výkonný externý parný generátor 3,3 kW v kombinácii s dvoma špeciálne usporiadanými a nastavenými parnými tryskami (DualSteam).Funkcia Mix & Match pomáha s plánovaním jedálnička tým, že poskytuje odporúčania na kombináciu až troch rôznych ingrediencií – a na ich úpravu v jednom procese varenia. Týmto spôsobom možno napríklad zapojiť potraviny, ktoré by mali byť čoskoro skonzumované, či už čerstvé alebo už uvarené, napríklad pretože ostali z predchádzajúceho dňa. Funkcia Mix & Match tým poskytuje nielen ďalší komfort, ktorý je k dispozícii iba u Miele, ale prispieva aj k zamedzeniu plytvania potravinami. Príprava jedla prebieha podľa vlastného uváženia na plechu na pečenie alebo priamo na tanieri. Nie je potrebné venovať pozornosť rôznym časom alebo teplotám varenia. Výber a návrhy sú úplne jednoducho k dispozícii v aplikácii* Miele.Krehké a šťavnaté mäso naopak zaistí pečenie "Gourmet": príprava mäsa pri nízkej teplote a po dlhú dobu je zvlášť šetrná a jemná. Dodatočné využitie vlhkosti prispieva k optimálnemu výsledku varenia a zhnednutia. Mäso sa pečie rovnomerne a dostáva tenkú hnedú kôrku – predchádzajúce opekanie nie je nutné. Všetky modely sú vybavené motoricky výsuvným ovládacím panelom, za ktorým sa nachádza zásobník na vodu, nádoba na kondenzát a – v závislosti od modelu – aj bezdrôtový pokrmový teplomer.