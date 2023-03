Ministri štátov EÚ sa stretnú v Bruseli, aby rokovali o delostreleckých granátoch pre Ukrajinu

20.3.2023 - Ministri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v pondelok na stretnutí v Bruseli pokúšajú dokončiť plán dodania delostreleckých granátov Ukrajine, doplnenia ich vlastných zásob a posilnenia obranného priemyslu Európy.Na spoločnom zasadnutí ministrov zahraničia a obrany by mal šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba poskytnúť aktuálne informácie o najnovšom vývoji počas vojny na Ukrajine a stanoviť vojenské potreby krajiny.Cieľom EÚ je tento rok poskytnúť Ukrajine milión 155-milimetrových delostreleckých granátov.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell , ktorý stretnutiu predsedá, sa usiluje o schválenie návrhu poskytnúť jednu miliardu eur na povzbudenie členských krajín, aby poskytli delostrelecké granáty zo svojich zásob a akékoľvek objednávky na novú muníciu.Ďalšia miliarda eur by potom išla na urýchlenie nových objednávok a povzbudenie členských krajín, aby spolupracovali na týchto nákupoch prostredníctvom Európskej obrannej agentúry alebo v skupinách najmenej troch krajín. Tretia časť plánu zahŕňa podporu európskeho obranného priemyslu, aby mohol z dlhodobého hľadiska zvýšiť výrobu. Predstavitelia EÚ uviedli, že v prípade schválenia by nové spoločné objednávky mohli byť vydané do mája.