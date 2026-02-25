|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|
25. februára 2026
Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice
Konzervatívci - Kresťanská únia podporili kandidatúru Tomáša Sobotu na primátora Banskej Bystrice. Podpísali Memorandum o predvolebnej spolupráci a spoločnom ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Konzervatívci – Kresťanská únia podporili kandidatúru Tomáša Sobotu na primátora Banskej Bystrice. Podpísali Memorandum o predvolebnej spolupráci a spoločnom postupe do komunálnych volieb v meste. Pristúpili tak ku KDH, Hnutiu Slovensko, SaS a Demokratom, s ktorými chcú presadiť v meste pod Urpínom štyri strategické piliere rozvoja: radikálnu decentralizáciu, finančnú autonómiu mesta, podporu znalostnej ekonomiky a udržateľnú infraštruktúru.
„Architekt Tomáš Sobota je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice. Jeho profesionálne skúsenosti sú tou najlepšou zárukou pre rozvoj mesta,“ vyhlásil predseda Konzervatívcov – Kresťanskej únie Milan Krajniak.
„Naším cieľom je ponúknuť občanom Banskej Bystrice silnú, čitateľnú a najmä odbornú alternatívu," dodali zástupcovia strán memoranda. Memorandum podľa nich zostáva aj naďalej otvorené pre ďalšie subjekty a nezávislých odborníkov, ktorí chcú priniesť do riadenia mesta novú kvalitu založenú na dátach a dlhodobej vízii, nie na populistických gestách.
Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice © SITA Všetky práva vyhradené.
