 Z domova

25. februára 2026

Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice


Konzervatívci - Kresťanská únia podporili kandidatúru Tomáša Sobotu na primátora Banskej Bystrice. Podpísali Memorandum o predvolebnej spolupráci a spoločnom ...



641837b1d2d7a373218442 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Konzervatívci – Kresťanská únia podporili kandidatúru Tomáša Sobotu na primátora Banskej Bystrice. Podpísali Memorandum o predvolebnej spolupráci a spoločnom postupe do komunálnych volieb v meste. Pristúpili tak ku KDH, Hnutiu Slovensko, SaS a Demokratom, s ktorými chcú presadiť v meste pod Urpínom štyri strategické piliere rozvoja: radikálnu decentralizáciu, finančnú autonómiu mesta, podporu znalostnej ekonomiky a udržateľnú infraštruktúru.


„Architekt Tomáš Sobota je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice. Jeho profesionálne skúsenosti sú tou najlepšou zárukou pre rozvoj mesta,“ vyhlásil predseda Konzervatívcov – Kresťanskej únie Milan Krajniak.

„Naším cieľom je ponúknuť občanom Banskej Bystrice silnú, čitateľnú a najmä odbornú alternatívu," dodali zástupcovia strán memoranda. Memorandum podľa nich zostáva aj naďalej otvorené pre ďalšie subjekty a nezávislých odborníkov, ktorí chcú priniesť do riadenia mesta novú kvalitu založenú na dátach a dlhodobej vízii, nie na populistických gestách.


Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice © SITA Všetky práva vyhradené.

Zatekanie do priestorov SNG nenastalo po prvý raz. Teraz však neboli ohrozené len steny a podlahy, ale aj umelecké diela

