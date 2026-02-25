|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|Denník - Správy
25. februára 2026
Policajti pri incidente v Slovenskej Ľupči nepoužili kamery, Dobrovodský poukázal aj na porušenie ďalších povinností
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ukončil preverovanie postupu príslušníkov Policajného zboru v medializovanom ...
25.2.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ukončil preverovanie postupu príslušníkov Policajného zboru v medializovanom prípade, pri ktorom došlo k fyzickému násiliu voči českému občanovi. Incident sa udial v Slovenskej Ľupči. Ako v tejto súvislosti informoval ombudsman, preukázaným použitím donucovacích prostriedkov voči poškodenému došlo k porušeniu jeho základných práv.
Rovnako došlo i k porušeniu niekoľkých povinností policajta, menovite povinností zaznamenať zákrok na telovú kameru, spísať pravdivý úradný záznam a hlásenie o použití donucovacích prostriedkov, byť označený identifikačným číslom, byť riadne ustrojený v služobnej rovnošate a vystupovať slušne a profesionálne.
Samotný útok a použitie donucovacích prostriedkov nebolo podľa ombudsmana vyvolané agresívnym či nebezpečným správaním poškodeného. Útok mu však mohol spôsobiť vážne zranenia a psychickú ujmu, pričom hliadka sa o zdravotný stav poškodeného po útoku nezaujímala.
"V rámci preverovania som zistil, že poškodený počas úderov prakticky nekládol žiadny odpor, iba si rukami chránil hlavu. Z videa nevyplýva, že by poškodený svojím správaním dal policajtovi dôvod na použitie fyzickej sily. Úrad inšpekčnej služby konštatoval, že policajt poškodeného napádal po dobu približne 22 sekúnd," zdôraznil Dobrovodský.
Z policajných stanovísk podľa neho vyplýva, že veliteľ hliadky bol vystrojený telovou kamerou, túto však pri vykonávaní služobného zákroku napriek tomu nezapol, a teda zo zákroku neboli telovou kamerou vyhotovené kamerové záznamy. Ak je policajt vystrojený telovou kamerou a zo služobného zákroku žiadny videozáznam nie je vyhotovený, ide podľa verejného ochrancu práv o postup v rozpore s povinnosťami policajta.
Nebyť videozáznamu vyhotoveného poškodeným, klamlivé úradné záznamy spísané hliadkou mohli podľa Dobrovodského viesť k zabráneniu efektívneho preskúmania použitia donucovacích prostriedkov, čo je pritom povinnosťou štátu vyplývajúcou z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Zároveň ombudsman zdôraznil, že podľa jeho zistení po tom, ako poškodený opakovane povie, aby mu hliadka "dala" 10 minút na pobalenie sa, nakoľko má veľa vecí, je v odraze okna vidno, ako sa policajt napriahne a udrie poškodeného.
"Následne mu policajt povie: "Bal ty k......t", a začne poškodeného opakovane udierať do hlavy a hornej časti tela, pričom ho zvalí na posteľ, kde pokračuje v bití," opísal verejný ochranca práv. Pripomenul pritom, že donucovacie prostriedky má policajt použiť za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa, pričom v tomto prípade nebolo možné určiť, čo malo byť účelom použitia sily voči poškodenému, okrem prejavu nadradenosti a agresie.
Verejný ochranca práv v súvislosti s incidentom krajskému policajnému riaditeľstvu v Banskej Bystrici navrhol prijať na nápravu a predchádzanie vzniku podobných situácií viaceré opatrenia, ako napríklad v čo najkratšom možnom čase poučiť policajtov o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov, v čo najkratšom možnom čase poučiť príslušníkov o potrebe dôsledného zaznamenávania všetkých donucovacích prostriedkov, ktoré počas služobného zákroku využijú, a tiež ich oboznámiť s obsahom mimoriadnej správy verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru, ktorú predložil Národnej rade Slovenskej republiky v marci 2025.
Zároveň Dobrovodský požiadal, aby mu šéf krajského riaditeľstva polície v Banskej Bystrici pravidelne počas celého roka 2026 v štvrťročných intervaloch zasielal všetky úradné záznamy o použitých donucovacích prostriedkoch, vrátane ich vyhodnotenia nadriadeným vždy za predchádzajúce obdobie.
Na sociálnych sieťach sa v decembri 2025 šírilo video, ktoré zachytáva, ako muž označený za policajta bez služobného čísla mláti českého žeriavnika pôvodom z Albánska. Incident z prenajatej izby v Slovenskej Ľupči Čech streamoval na internete. Policajti prišli dotyčného vyhodiť z ubytovne. Podľa denníka Sme Čech po zásahu vykašliaval a zvracal krv.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pri incidente v Slovenskej Ľupči nepoužili kamery, Dobrovodský poukázal aj na porušenie ďalších povinností © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrh na nápravu
Verejný ochranca práv v súvislosti s incidentom krajskému policajnému riaditeľstvu v Banskej Bystrici navrhol prijať na nápravu a predchádzanie vzniku podobných situácií viaceré opatrenia, ako napríklad v čo najkratšom možnom čase poučiť policajtov o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov, v čo najkratšom možnom čase poučiť príslušníkov o potrebe dôsledného zaznamenávania všetkých donucovacích prostriedkov, ktoré počas služobného zákroku využijú, a tiež ich oboznámiť s obsahom mimoriadnej správy verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru, ktorú predložil Národnej rade Slovenskej republiky v marci 2025.
Zároveň Dobrovodský požiadal, aby mu šéf krajského riaditeľstva polície v Banskej Bystrici pravidelne počas celého roka 2026 v štvrťročných intervaloch zasielal všetky úradné záznamy o použitých donucovacích prostriedkoch, vrátane ich vyhodnotenia nadriadeným vždy za predchádzajúce obdobie.
Na sociálnych sieťach sa v decembri 2025 šírilo video, ktoré zachytáva, ako muž označený za policajta bez služobného čísla mláti českého žeriavnika pôvodom z Albánska. Incident z prenajatej izby v Slovenskej Ľupči Čech streamoval na internete. Policajti prišli dotyčného vyhodiť z ubytovne. Podľa denníka Sme Čech po zásahu vykašliaval a zvracal krv.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pri incidente v Slovenskej Ľupči nepoužili kamery, Dobrovodský poukázal aj na porušenie ďalších povinností © SITA Všetky práva vyhradené.
