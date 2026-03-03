|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
PS chce odvolať Tibora Gašpara, po zadržaní prokurátora Šúreka hovorí o konflikte záujmov – VIDEO
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko začína zbierať podpisy na odvolanie Tibora Gašpara ...
Zdieľať
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko začína zbierať podpisy na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Reaguje tak na utorkové udalosti okolo prokurátora Michala Šúreka, ktorého polícia odviedla priamo z priestorov Generálnej prokuratúry SR. Okrem neho zadržali aj viacerých policajtov.
Šúrek je prokurátorom, ktorý podal obžalobu na Gašpara. „Pred dvoma dňami na tohto prokurátora útočili na úrade vlády na tlačovej konferencii, na ktorej boli premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák, advokát Marek Para aj Tibor Gašpar. To je taký gigantický konflikt záujmov, že už nie je na čo čakať. V právnom štáte nie je možné, aby bol Tibor Gašpar naďalej podpredsedom národnej rady,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. Hnutie ho chce odvolávať na mimoriadnej schôdzi parlamentu.
Podľa Šimečku zadržanie Šúreka nie je náhodné. Pripomenul, že súd s Gašparom v kauze Očistec sa má už čoskoro začať. V nedeľu 1. marca premiér Robert Fico na tlačovej konferencii kritizoval prokurátora Šúreka a avizoval podanie trestného oznámenia. Líder progresívcov sa zároveň pýta, či je možné, že predseda vlády v čase tlačovej konferencie nevedel o pripravovanom zásahu voči policajtom a prokurátorovi. V tejto súvislosti hovorí o policajnom štáte.
Zdroj: SITA.sk - PS chce odvolať Tibora Gašpara, po zadržaní prokurátora Šúreka hovorí o konflikte záujmov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Situácia na Blízkom východe ukazuje, aké dôležité je mať cestovné poistenie aj na skutočne mimoriadne udalosti
KOOPERATIVA reaguje na dianie na Blízkom východe: poistenie klientom predlžuje automaticky