 Zo zahraničia

06. mája 2026

Slovensko vyslalo vojakov a vrtuľníky na pomoc s požiarmi v Českom Švajčiarsku – FOTO


6.5.2026 (SITA.sk) - Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru.


Slovenskí vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Česko požiadalo o medzinárodnú pomoc pri zvládnutí požiarov a odstraňovaní ich následkov. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak predložil návrh na vyslanie do 30 profesionálnych vojakov na územie Českej republiky.

Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom, a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko vyslalo vojakov a vrtuľníky na pomoc s požiarmi v Českom Švajčiarsku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

