Slová pápeža Františka roztrhali podľa Kulebu ukrajinské srdce, ruský patriarcha Kirill s ním zrušil schôdzku

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vatikánska rusko-ukrajinská diplomacia vo štvrtok utrpela dva neúspechy, keď ruský pravoslávny patriarcha Kirill zrušil plánovanú schôdzku s pápežom Františkom a Ukrajina si predvolala pápežského veľvyslanca, aby sa sťažovala na nedávne vyjadrenia pápeža o vojne na Ukrajine.„Slová pápeža roztrhali ukrajinské srdce,“ povedal novinárom v Kyjeve ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po predvolaní pápežského nuncia. „Bolo to neférové,“ dodal. Reagoval tak na vyjadrenia pápeža Františka o víkendovom útoku bombou uloženou v aute, pri ktorom v Moskve zomrela Daria Duginová , nacionalistická komentátorka ruskej televízie a dcéra pravicového ruského politického teoretika Alexandra Dugina , ktorý vášnivo podporuje vojnu.Pápež Duginovú označil za „úbohé dievča“ a spolu so sirotami na Ukrajine a v Rusku ju priradil k „nevinným“ obetiam „šialenosti vojny“. Rusko z bombového útoku obvinilo ukrajinskú spravodajskú službu, čo Ukrajina odmieta.Pápež František odsudzuje vojnu na Ukrajine, ale snaží sa ponechať otvorené dvere pre dialóg s Moskvou a zdržiava sa odsúdenia Ruska, prezidenta Vladimira Putina alebo hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi. Patriarcha Kirill ruskú inváziu na Ukrajinu ospravedlňuje na duchovných a ideologických základoch a označuje ju za „metafyzický“ boj so Západom.